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İngiltere’den kadın-erkek gelir dengesizliğine yeni önlem

— 9 Nisan 2017

Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu’nun gözetimindeki yeni uygulamaya göre 250’den fazla kişi çalıştıran işyerleri kadın ve erkek çalışan oranlarını ve maaş farklılıklarını kaydedip önümüzdeki yıl nisan ayından önce açıklayacaklar. Ülke genelinde bu kapsama giren 9 bin civarında şirket ve 15 milyondan fazla çalışan bulunuyor.
Daha önce yapılan araştırmalar 2016 yılında kadınların aynı işi yapan erkeklerden ortalama yüzde 18,1 oranında daha kazandığını gösteriyor. Hükümet yeni kanunla eşitsizlikle ilgili farkındalığın arttırılıp bu gelir farkını azaltmak için somut adımlar atılmasını amaçlıyor.
İş hayatında kadınların karşılaştığı tek sorun gelir eşitsizliği değil elbette. Şirketlerin üst yönetimlerin kadın profesyonellerin oranı da hala çok düşük düzeylerde. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon da bunun altını çizdi:
“İskoçya’nın ilk kadın başbakanı olarak göreve başladığımda en çok etkilendiğim anlardan biri de bir grup kadının benimle irtibata geçip ülkedeki en yüksek siyasi pozisyona bir kadının geçmesinin onlar için çok anlamlı olduğunu söylemesi oldu. Bu bana iki şeyin önemini hatırlattı; birincisi kızlara kendilerine örnek alabileceği rol modeller oluşturmamız gerektiği, ikinci olarak da etkin pozisyonlara gelen kadınların temsil güçleriyle yolu açmalarının gerekliliğini.” (EURONEWS)

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