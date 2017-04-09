Irkçılara, çay partisi ile cevap verdiler

İngiltere’nin Birmingham kentinde aşırı sağ ve ırkçı söylemleriyle bilinen İngiliz Savunma Ligi’nin düzenlediği yürüyüş saatlerinde, Birmingham Merkez Camisi’nde halka açık bir çay partisi verildi.

Balon ve konfetilerle rengarenk hale getirilen cami ortamında konuklara çay ve kahvenin yanında kek de verildi. Irkçı grupların kentin başka bölgelerinde yaptıkları gösterilere karşılık caminin düzenlediği bu sohbet ortamına ilgi büyük oldu.

Cami’nin internet sitesinden çay partisi öncesi yapılan açıklamada, ırkçılıktan uzak ortamda, hoş bir gün olacağı vurgulandı.

Birmingham Belediyesi’ndeki üç büyük partinin temsilcileri de ırkçı grubun gösterilerine karşı halkın normal yaşamlarını sürdürmeleri istedi. İşçi Partisi’nden John Clancy ile Liberal Demokrat Parti’den Robert Alden ve Muhafazakar Parti’den Jon Hunt, İngiliz Savunma Ligi grubunun hoş karşılanmadığını ve hiçbir zaman da karşılanmayacağını açıkladı.