Londra’da Esad rejimi protesto edildi— 9 Nisan 2017
İngiltere’nin başkenti Londra’da bir araya gelen yüzlerce kişi, Suriye’de Esed rejiminin sivilleri hedef alan kimyasal silahlı saldırısı için protesto gösterisi düzenledi.
İngiltere’nin başkenti Londra‘da bir araya gelen yüzlerce kişi, Suriye‘de Esed rejiminin sivilleri hedef alan kimyasal silahlı saldırısı için protesto gösterisi düzenledi.
Şehrin merkezindeki Marble Arch semtinden Başbakanlığın bulunduğu Downing Caddesi’ne kadar yürüyen yüzlerce kişi, ellerinde Esed rejimini kınayan “Kaç kimyasal soykırım daha olacak”, “Esed’den kurtulma zamanı” ve “Artık yeter” yazan dövizler taşıdı. (AA)
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