Oyun içinde Oyun: Kendi ‘kısa’ meselesi ‘uzun’

ÜNLÜ senarist ve yönetmen Suat Eroğlu’nun yazıp yönettiği “Oyun içinde Oyun” kısa filmi Londra’da gerçekleştirilen ilk gösterimle izleyici ile buluştu.

Wood Green’de bulunan Vue Wood Green sinemalarında akşam saat 7’de başlayan gala iki oturumla gerçekleştirildi.

Sanat çalışmalarını Londra’da sürdüren Yönetmen Suat Eroğlu filmde rol alan oyuncuların hazırlık sürecini izleyicilere anlattı. Galaya filmin başrol oyuncularından Nazmi Kırık ve filmin müziklerini yapan Sedat Sarıcı katıldı. Her biri alanında uzman isimlerden oluşan ve oldukça geniş bir kadroyla çalışılan filmde önemli isimler rol aldı. Birçok tiyatro, sinema yapımı ve diziden aşina olduğumuz Erkan Can, Metin Coşkun, Yıldıray Şahinler ve Bahtiyar Engin gibi birbirinden değerli ve deneyimli oyuncular filmin oyuncu kadrosunu oluşturdu. Gösterim sonrası konuşma gerçekleştiren yönetmen Suat Eroğlu “Film şu an Türkiye’nin içinde bulunduğumuz bir nevi yansıması oldu. Erkan Can abimizde bugün aramızda olacaktı fakat yeni bir diziye başladığı için gelemedi.” dedi. Filmin başrol oyuncularından Nazmi Kırık ise gösterim sonrası yaptığı konuşmada “Bugün filmin son halini ben de ilk defa izliyorum. Görüyorum ki Suat adeta bir yönetmen olarak içindekileri dökmüş. Oyunculardan ekibe herkesin emeğine sağlık, umarım Türkiye’miz içinde bulunduğumuz bu kötü süreçten kurtulur.” ifadelerini kullandı.

KENDİ ‘KISA’ MESELESİ ‘UZUN’

Londra Gazete’ye açıklama yapan senarist ve yönetmen Suat Eroğlu “Türkiye önemli bir dönemden geçiyor. Bugünler de iyi yada kötü bir şekilde geçecek fakat yaralarımız sarılmadıkça kanamaya devam edecek. Peki, neden olur yaralarımız ve neden kanar? Çünkü toplum bir karanlığa sürüklenir ve insanlar umuda dair elde bir şey kalmadığını düşünür de ondan. Peki, bütün bunlar neden olur? Bizim gibi toplumlarda siyasetin kurduğu masalar çözüm üretmek için değil, birbirine engel olmak, hükmetmek, tahakküm altına almak için kurulur. Kumar gibidir aslında olan fakat kaybedeni hep halk olur. Bu duygu ve düşüncelerle yazıp yönettiğim “Oyun içinde oyun” adlı kendi ‘kısa’ meselesi ‘uzun’ bu filmimizin ilk gösteriminde karşılaştığı bu ilgi geleceğe dair umudumuzu artırıyor.” dedi.

İki gösterimin yapıldığı filmeyse ilgi oldukça yoğundu. Salonun tamamına yakının dolduğu gösterimler sonrası izleyenler filmin konusunun ve zamanlamasının güzel seçildiğini ifade etti.