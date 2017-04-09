Simit Sarayı lezzeti artık Greenwich’te

KIBRISLI Türk işadamı Eddie Ertan, son dönemlerde adından bahsettiren Simit Sarayını Greenwich’e taşıdı.

Simit Sarayı’nın, Londra’daki 7’nci şubesi özel bir açılışla gerçekleşti. İşletmenin açılış kurdelesini Türkiye’nin Londra Ticaret Müşaviri Aytuğ Göksu, Simit Sarayı Avrupa ve ABD Yönetici Direktörü Gino Cüneyt Solak ile işadamı Eddie Ertan kesti. Eddie Ertan ve eşi Nina’nın ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, yerel yönetim yetkilileri, İngiltere’de faaliyet gösteren Türk firmalarının yöneticileri ve seçkin davetliler katıldı.

GÜNEY LONDRA’YA YATIRIM SÜRECEK

Gıda ve emlak sektöründe on yıllardır faaliyet gösteren Ertan, “Bildiğiniz gibi İngiltere’nin en önemli bölgelerinden biri olan Greenwich’teyiz. Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bu bölge en kalabalık ikinci nokta olarak kabul ediyor. Buradaki yatırımımızın ardından Güney Londra’ya yayılmayı planlıyoruz. Türkçe konuşan toplumların yoğun yaşadığı yerler başta olmak üzere belirlediğimiz alanlara 5-10 tane daha Simit Sarayı açmayı planlıyoruz.” dedi.

YIL SONUNA KADAR 40 ŞUBE

Açılışta yer alan Simit Sarayı Avrupa ve Amerika Yönetici Direktörü Gino Cüneyt Solak, 2015 yılında girdikleri İngiltere piyasasında bekledikleri ilgiden fazlasını gördüklerini ifade ederek, bu yılsonuna kadar Londra ve Birmingham’da toplam 40 şube açmayı planladıklarını dile getirdi.

TÜRK MARKALARI HER YERDE

Türkiye’nin Londra Ticaret Müşaviri Aytuğ Göksu ise yaptığı açıklamada Londra’nın en önemli ticaret başkentlerinden biri olduğunu ve Türk markalarının hemen her yerde karşımıza çıkarak, gün geçtikçe dünya markası olduklarını ifade etti.

“Simit Sarayı iki sene içerisinde Londra’ya yedinci şubesini açtı. Bu çok ciddi bir başarı ve açtığı yerlere baktığımız zaman insan sayısının en kalabalık olduğu, en işlek caddelerde gerçekleştiriyor. Bu takdire şayan bir durum. Türk markalarını artık Londra’nın her yerinde görüyoruz. Dünyaya açılan bir başkent burası, dolayısıyla dünya markası olma yolunda ilerleyen markalarımızdan Simit Sarayı da bunlardan bir tanesi.”

Adres: 29-31 Greenwich Church St, London SE10 9BJ