Stoke Newington’da genç kadını defalarca bıçakladılar— 9 Nisan 2017
Kuzey Doğu Londra’nın Stoke Newington bölgesinde bu sabaha (Pazar) karşı meydana gelen olayda genç bir kadın defalarca bıçaklandı.
Kuzey Doğu Londra’nın Stoke Newington bölgesinde bu sabaha (Pazar) karşı meydana gelen olayda genç bir kadın defalarca bıçaklandı.
Rectory Road tren istasyonun yakınında saat 3.30’da yapılan ihbarı değerlendiren polis ve sağlık ekipleri 27 yaşındaki bir kadını çok sayıda bıçak yaraları ile buldu. Hastaneye kaldırılan genç kadının saağlık durumunun ciddietini koruduğu ve yaşam kavgası verdiği açıklandı.
Rectory Road kavşağı ile Evering Road üzerinde yaşanan olay sonrası polis bölgeyi geniş bir kordon altına aldı. Rectory Road ve Rectory Road tren istasyonu bu sabah açılmadı. Şu ana dek herhangi bir tutuklama olmazken, bilgi sahibi olanların 101’i, twitter@MetCC’yi veya crimestoppers’ın 0800 555 111 numarasını aramaları istendi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak