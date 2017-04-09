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Stoke Newington’da genç kadını defalarca bıçakladılar

— 9 Nisan 2017

Kuzey Doğu Londra’nın Stoke Newington bölgesinde bu sabaha (Pazar) karşı meydana gelen olayda genç bir kadın defalarca bıçaklandı.

Rectory Road tren istasyonun yakınında saat 3.30’da yapılan ihbarı değerlendiren polis ve sağlık ekipleri 27 yaşındaki bir kadını çok sayıda bıçak yaraları ile buldu. Hastaneye kaldırılan genç kadının saağlık durumunun ciddietini koruduğu ve yaşam kavgası verdiği açıklandı.

Rectory Road kavşağı ile Evering Road üzerinde yaşanan olay sonrası polis bölgeyi geniş bir kordon altına aldı. Rectory Road ve Rectory Road tren istasyonu bu sabah açılmadı. Şu ana dek herhangi bir tutuklama olmazken, bilgi sahibi olanların 101’i, twitter@MetCC’yi veya crimestoppers’ın 0800 555 111 numarasını aramaları istendi.

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