Belediye Başkanı Özbek’ten kanser hastalarına yardım

BELEDİYE Başkanı Ali Gül Özbek, lenf kanserine karşı mücadeleye destek için yemek düzenledi.

Haringey Belediye Başkanı Ali Gül Özbek, görev süresinin sona ermesine yakın bugünlerde güzel bir etkinliğe imza attı.

Lenf kanserine farkındalığı artırmak için Başkan Özbek tarafından organize edilen geceye Türkçe ve İngilizce konuşan toplumlardan yüzlerce kişi katıldı.

Lenfoma Derneğine (The Lymphoma Association) destek amaçlı yemekli geceye Tottenham Green spor kompleksi ev sahipliği etti.

Eğitim, sanat, kültür, siyaset ve iş dünyasından yoğun katılımın olduğu etkinlikten elde edilen tüm gelir Lenfoma Derneğine bağışlandı.

Gece hakkında açıklama yapan Özbek, “Her belediye başkanı kendisine bir vakıf seçip, ona gelir sağlayıcı faaliyetlerde bulunur. Bense lenf kanseriyle mücadele eden Lenfoma Derneğini seçtim ve onun yararına gece düzenledim.” dedi.

Gecede çocuk ve yetişkin korolarının İngilizce şarkılarının yanı sıra Kürtçe şarkılar da okundu.

ÖZBEK’İN KARDEŞİNİ KURTARDI

Yürüttükleri farkındalık çalışmaları ve bilimsel araştırmaları ile bilenen Lenfoma Derneğinin, lenf kanseri olan kardeşinin hayatını kurtardığını belirten Özbek, derneğin çalışmalarından övgüyle bahsetti.