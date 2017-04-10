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Big Ben’de onarım çalışması başladı

— 10 Nisan 2017

Avrupa Birliği’nden ayrılmak (Brexit) için resmi süreci başlatan İngiltere’nin en önemli yapılarından olan Big Ben’de üç yıl sürecek onarım çalışması başladı.
Elizabeth Kulesi olarak da bilinen başkent Londra’daki yapı, tarihinin en uzun süreli bakımına giriyor.
Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecini tamamladığında saat kulesi de neredeyse tamamlanmış olacak.
Yenileme çalışmalarının İngiliz hükumetine maliyeti ise 29 milyon pound, yani 42 milyon dolar.
1859’dan bu yana kesintisiz çalışan saat bu süre zarfında birkaç ay boyunca duracak.Baş mimar Adam Watrobski, başlatılan çalışma ile ilgili bilgi verdi:
“Yapılacak üç unsur var. Bunlar saatin tamiri, binanın dokusunun onarımı ve sosyal tesis olarak da adlandıracağımız konfor katacak ilaveler. Yani asansör ve üst kata tuvalet gibi. Ayrıca saat görevlileri ve yukarıda bulunacak personel için mutfak olanakları”
158 yıllık tarihçesinde beş kral ve kraliçenin görev süresine tanıklık eden Kule üzerinde bulunan saatin ağırlığı 5 buçuk ton, çan ise 13 buçuk ton ağırlığında
Big Ben, kule üzerindeki 5 çandan en büyüğü. Big Ben her saat başı çalarken diğer dört çan her 15 dakikada bir çalıyor.
Londra’nın en önemli simgelerinden olan 96 metre uzunluğundaki ünlü kule, dünyanın en büyük ikinci dört yüzlü saati olma özelliğini de taşıyor. (EURONEWS.COM)

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