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Braintree, kendini ateşe attı: 1-2

— 10 Nisan 2017

Vanarama National League’de Braintree yeniden küme düşme hattına yuvarlandı.

Sahasında Dover Athletic’le karşılaşan Braintree 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek son dört takım arasına yeniden girdi.

Oyunun 10. dakikasında 1-0 öne geçen Braintree, 63 ve 90’da yediği gollerle maçtan mağlup ayrıldı.  Son 22 dakikayı da kırmızı kart nedeniyle 10 kişi oynayan Braintree’nin maçını 704 biletli seyirci izledi. Braintree, bitime dört hafta kala 42 maçta 45 puanla 21’inci durumda.

Braintree’nin bu haftaki maçları şöyle:

14 Nisan Cuma

15.00 Braintree-Guiseley

17 Nisan Pazartesi

15.00 Torquay United-Braintree

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