“Brexit sürecinin ciddi etkileri olacak”

BAŞBAKAN Theresa May’in Avrupa Birliği’nden çıkmak için süreci resmi olarak başlatan imza atması Avrupa ülkeleri vatandaşları arasında kafa karışıklığına sebep olurken, uzun yıllardır İngiltere’de yaşayanlar için zorlu bir sürece girildiğinin göstergesi oldu. Londra’da yaşayan Türkiyeliler ise İngilizlerin Avrupa Birliği’nden çıkması konusunda kararsızlıkların olduğunu ve sürecin nasıl işleyeceğini bilemediklerini belirttiler.

Nurcan Bayram

İngiltere hükümetinin Brexit’in avantaj ve dezavantajlarını hesap ettiğini ve buna göre gerekli önlemleri önceden aldığını düşünüyorum. İngiltere’nin hem diğer Avrupa ülkelerinden uzakta olması hem de özel bir yönetim sistemiyle yönetilmesinden kaynaklanan bir özgüveni var. İngilizler kesinlikle uzun vadeye dayalı politikalar izleyerek atmış oldukları ve atacakları adımları önceden planlamışlardır. Özellikle 2 ila 5 yıllık bir süre zarfına bakarak hareket ettiklerini düşünmüyorum. Daha uzun yılların hesapları yapılarak böyle bir adım atılmıştır. İngilizlerin ekonomik durumu ve sisteminin getirmiş olduğu özgüven ve rahatlıktan dolayı böyle bir karar aldığını söyleyebiliriz. Doğu Avrupa’dan gelen insanların düşük ücretlere çalışmasının da İngilizlerin oy kullanırken dikkat ettikleri hususlardan birisi olduğuna inanıyorum.

Osman Acısu

Avrupa Birliği ortak siyasi ve ekonomik iş birliği bağlamında kurulmuş dünyanın en etkili dinamiklerine sahip bir örgütlenmedir. 1950’li yıllarda kurulan bu güç birliği, yıllar içerisinde yeni katılan ülkelerle giderek büyüdü ve genişledi. Ancak yeni katılan ülkelerle Birlik’in kurucu ve ekonomik, askeri ve siyasi itibar açısından zengin ülkeleriyle aralarında uçurumlar olması büyük problemlerin çıkmasına sebep oldu. Son yıllarda dünya genelinde artan işsizlik, ekonomik krizler Avrupa’da da yıkıcı kırılmalara sebep oldu. Birlik’e üyeleri içinde bu krizleri yaşayan ülkeler arasında ilk akla gelenler Yunanistan, Bulgaristan ve İspanya. Buysa Büyük Britanya gibi güçlü ekonomik temeller üzene oturan ve refah seviyesi yüksek ülkelere işçi göçünün yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan bu işçi göçünden kaynaklanan iş imkanlarının azalması ve çalışma ücretlerinin düşmesi nedeniyle İngilizler referandumda Avrupa Birliği’nden çıkmak için oy kullandı. İleriki dönemlerde İngiltere ekonomik anlamda zor günler yaşayacak olsa da toparlanacaktır.

Namaziye Acısu

Almanya, Fransa ve özellikle İngiltere Avrupa Birliğinin en güçlü ülkeleri arasında yer alıyor. 90’lı yıllara kadar örgütlenme tüm ülkelere ekonomik, siyasi ve serbest dolaşımla kültürel zenginlik katarken ilerleyen dönemde bu üç güçlü ülkeye negatif olarak yansımaya başladı. Kendi para birimini kullanarak büyük bir zeka örneği gösteren Büyük Britanya, en azından diğer ülkelerin ekonomik buhranları sebebiyle poundun değer kaybetmesini önledi. Örneğin Yunanistan’da ekonomik krizin çıkması euronun değer kaybetmesine sebep olmuştu. Bu da para birimi olarak Yunanistan’la birlikte euroyu kullanan Almanya’yı; ekonomisi pozitif yönde olmasına rağmen negatif şekilde etkilemişti. Avrupa Borsası, dünya borsalarında yüzde 12’ye varan düşüşler yaşamıştır. Ancak gerçek anlamda düşünüldüğünde Britanya halkının almış olduğu karar son derece doğrudur.

Vedat Caner

Avrupa Birliğinden çıkmak için verilen oyların kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum. Londra’ya baktığınız zaman İngiliz dışında birçok farklı milletten insan görüyoruz. Bizler de burada gurbetçi olmamıza rağmen alınan kararı destekliyorum. Özellikle buraya göç eden Doğu Avrupalılar gerek iş gerek çalışma saatleri anlamında çok daha rahat iş bulabiliyorlar çünkü çok uzun saatler çalışıp çok düşük ücretler almayı kabul ediyorlar. İşverenler de doğal olarak daha ucuza çalıştıracakları kişilerle iş veriyor. Bundan yola çıkarak İngilizlerin böyle bir karar almaları oldukça mantıklı.

Seyit Manik

Avrupa Birliğinden çıkma kararı kesinlikle doğru çünkü İngilizlerin en çok sıkıntı yaşadıkları konu diğer Avrupa ülkelerinden gelen insanların çok rahat bir şekilde devlete başvuru yapıp ev ve işsizlik yardımı başta olmak üzere birçok konuda devlete yük olmaları ve vergi kaçırmaları. İngilizler devlet yardımlarının İngiliz vatandaşlarına verilmesini ve çalıştıkları işler için asgari ücretin altında ödeme yapılmamasını istiyor. Bu nedenlerden dolayı İngilizlerin böyle bir karar alarak kendilerini Avrupa Birliği’nden uzaklaşmak istemelerini haklı buluyorum.

Şerife Manik

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkmasını istemiyorum. Çünkü İngiltere ekonomisi ve burada yaşayan birçok Avrupalı vatandaş ciddi anlamda bir kararsızlığa ve bilinmezliğe girecek. Özellikle uzun yıllardır burada iş sahibi olan ve düzenini kurmuş kişiler ne yapacaklarını, hangi yolu izleyeceklerini bilmiyorlar. Devlet tarafından verilen kararla milyonlarca kişinin hayatı değişecek. Bundan da doğal olarak en çok etkilenen kişiler Doğu Avrupalı vatandaşlar olacak. Bu sebepten İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkması taraftarı değilim.

Perihan Hantal

Brexit hakkında kesinlikle İngiltere’nin yanlış bir karar verdiğini düşünüyorum. Çünkü sürecin başlamasıyla birlikte poundda bir düşüş yaşanacak. Bu da İngiltere’de yaşayan kişileri ciddi derecede etkileyecek. Bu sebepten dolayı kesinlikle İngiltere’nin Avrupa Birliğin’de kalmasını istiyorum.

Yeşim Teoğman

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma sürecini hızlandıran imzayı atması dünya üzerinde oldukça yankı bulurken, burada düzenlerini kurmuş ve yaşamakta olan Avrupa Birliği vatandaşları için oldukça sıkıntılı bir duruma sebep olacak. Özellikle uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan fakat İngiliz pasaportu alamayan kişilerin bu süreçte nasıl bir yol izleyecekleri belirsizliğini koruyor. Umarım en kısa zamanda akıllardaki soru işaretlerinin cevapları bulunur.

Hüseyin Teoğman

Bizler uzun yıllardır burada yaşayan Kıbrıslılar olarak İngiliz sömürgesi altındayız fakat hem Avrupa olsun hem de Afrika ülkelerinde İngiliz devletinin ciddi anlamda etkisi olduğunu görebiliyoruz. Bu da alınan kararların ve atılacak adımların uzun yıllar sonrası düşünülerek hareket edildiğini ortaya koyuyor.

Salih Deveci

Brexit hakkında şunu söyleyebilirim, burada yaşayan göçmenler olarak karşı olduğumuz ve bize katılan İngiliz gençlerinin olduğu açık bir şey. Ayrılma sürecine katılan daha çok yaşlı İngilizler. Bundan dolayı gençlerin kendi kaderlerini belirlemesi gerek. Yaşlıların verdiği kararın etkilerini bizler, gençler yaşayacak. Belki de bu yüzden çok düşünmeden karar verdiler. Bu karar İngiltere’nin yalnızlaşıp, dağılmasına sebebiyet vermektedir. İskoçya yeniden bağımsızlık referandumu yapacağını açıkladı. Bu yüzden kararın bu ülke için hayırlı olacağını sanmıyorum.