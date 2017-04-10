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Daily Telegraph: Türkiye’de muhalefet sesini duyuramıyor

— 10 Nisan 2017

İngiliz The Daily Telegraph gazetesi, referandum öncesinde Türkiye’deki muhalefetin topluma sesini iletmekte zorluk yaşadığını yazdı.

Raf Sanchez imzalı haberde Marksist öğrencilerden partisine isyan bayrağı çeken milliyetçilere, Kürt aktivistlerden CHP’lilere kadar geniş bir yelpazede ‘hayır’ diyenlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘evet’ kampanyasına karşı koymaya çalıştığı aktarıldı:

“Fakat geçen yılki başarısız darbe girişiminin ardından ülkeyi saran otoriter iklim nedeniyle Erdoğan’ın muhalifleri devlet destekli bir taciz, şiddet ve tehdit kampanyasıyla karşı karşıya kaldıklarını söylüyor.

“Türkiye’nin en büyük üçüncü partisinin liderleri, Erdoğan’ı eleştiren gazeteciler gibi hapiste.

“Evet kampanyası her gün devlet medyasında yankılanırken ‘hayır’ diyenler TV’ye çıkmakta zorlanıyor.

“Erdoğan Türkiye’yi dolaşırken muhalifler toplantı ve miting yapmak için gerekli izinleri alamamaktan şikayetçi.

“CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, ‘Bu referandumu baskı politikalarına karşı yürütüyoruz. Çabalarımızın çoğunu yalnızca sesimizi duyurabilmek için harcamak zorunda kalıyoruz. Ama bugün yaşadıklarımız Erdoğan’ın başkanlığa kavuşması durumunda yaşayacaklarımızın yalnızca bir ön gösterimi’ diyor.” (BBCTÜRKÇE)

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