İsrafil Erbil’den gözaltı açıklaması

Berkin Elvan davasını takip etmek için Londra’dan İstanbul’a giden BAF Başkanı İsrafil Erbil, İngitere’ye dönüşünde Sabiha Gökçen Havaalanında kısa süreli göz altına alındı.

Göz altına alınan ve sorgulanan Erbil, yaşadıklarana ilişkin açıklama yaptı.

BERKİN’İN DAVASINI İZMEYE GİTMİŞTİ

Gezi Olayları süresinde 16 Haziran 2013 sabahı evinden ekmek almak için çıkan Berkin Elvan (14) polisin açtığı ateş sonucu kafasına isabet eden gaz kapsulü ile ağır yaralanmış ve 269 gün hastanede kaldıktan sonra 11 Mart 2014 günü hayatını kaybetmişti.

Sanık Polislerin yargılanmasını ve adaletin tecelli etmesini talep eden Elvan ailesi dava dosyasının bir an önce hazırlanması için sürekli çaba harcadı.

Berkin Elvan’ın babası Sami Elvan, Britanya Alevi Federasyonu davetlisi olarak 5 Ocak 2015 günü Londra’ya gelmişti.

Bir hafta Londra’da kalan Sami Elvan halk toplantıları yaptı ve İngiliz siyasetçileri ile görüşerek davanın uluslararası takip dilmesini talep etmişti.

Sami Elvan, İngiltere Parlamentosu ziyaretinde Milletvekilleri Joan Ryan, Siobhain McDonagh ve Lord Roy Kennedy ile bir görüşme yapmıştı.

Yıllar sonra 6 Nisan 2017 günü ilk duruşmanın İstanbul/Çağlayan Adliyesinde yapılmasına karar verildi.

Britanya Alevi Fedeasyonu, 1 Nisan 2017 BAF toplantısında konunun takipçisi olarak ilk duruşmayı takip etmesi için Başkan İsrafil Erbil’in İstanbul’a gitmesi için karar aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Erbil, “6 Nisan 2017 Perşembe günü İstanbul/Çağlayan Adliyesinde Berkin Elvan davasının ilk duruşmasına katıldım. Duruşmada avukatlarımız aracılığı ile Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Britanya Alevi Federasyonu Başkanı olarak davada şikayetçi taraf olmak istediğimizi talep ettim. Bu talep mahkeme heyeti tarafından ret edildi. Ayrıca mahkemeye Britanya Parlamentosu Alevi Sekreteryasından adil yargılama ve suçluların cezalandırılması sürecini takip edeceklerini beyan eden bir mektup sundum. Davaya ailenin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kurumu temsilcileri ve avukatlar katıldı. Duruşma tüm gün devam etti. Gün boyunca yüzlerce çevik kuvvet polisi mahkeme binası içinde davayı izlemeye gelenlere ve avukatlara saldırdı, taciz etti ve göz altı yaptı. Akşam saat 18:00 sularında Londra’ya dönmek için gittiğim Sabiha Gökçen Havaalanında göz altına alındım. Göz altı süresince sorulan sorular “Mahkemede tanık olduklarını dışarıya rapor edecekmisin? Kime rapor veriyorsun?” üzerine oldu. Yaklaşık 90 dakikalık sürenin ardından serbest bırakıldım. HDP İzmir milletvekili Müslüm Doğan bir soru önergesi ile İçişleri Bakanına neden göz altına alındığımı ve daha önce benimle ilgili böyle bir karar olup olmadığını sordu. Göz altında bulunduğum sürece dışarıdan sürekli polislere baskı yapan ve geç saatlere kadar bekleyen yoldaşlarım ABF Başkanı Muhittin Yıldız, Psakd Başkanı Gani Kaplan ve dostlarım Hamit Kapan ve Necati Atagül’e teşekkürler ederim. Ayrıca Stansted Havaalanına kadar gelip karşılama inceliğini gösteren, mesajla gönderen ve telefonla arayan soran tüm yoldaşlarıma teşekkür ederim. Mücadelemiz her zamankinden daha kararlı şekilde devam edecek. Berkin’in davasını da Pir Sultan’ın davasını da sonuna kadar takip edeceğiz ve tüm zalimler mazlumların önünde diz çökene kadar mücadelemiz devam edecek.” diye konuştu.