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Kahraman polis son yolculuğuna uğurlandı

— 10 Nisan 2017

Kahraman polis memuru Keith Palmer, on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

İngiliz Parlamentosuna yapılan saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Keith Palmer, Southwark Katedralinde gerçekleşen merasim sonrası ebedi istirahatgahına defnedildi.

Palmer’in cenaze törenine İngiltere’nin hemen her yerinden gelen mesteklaşları katıldı. 5 binden fazla meşlektaşı kahraman polisin Westminster Sarayından başlayan yolculuğunda Southwark Katedralinde kadar yol kenarda saygı duruşunda bulundu.

Özel defin törenine hayatını kaybeden Palmer’ın eşi, kızı, annesi ve babasıyla kardeşleri de olmak üzere yaslı ailesinden 50 kişi katıldı.

Palmer’in tabutunu taşıyan aracın üstüne 5 yaşındaki kızı tarafından çiçeklerle “En iyi baba” yazıldı.

Atlı polislerin 9 siyah atla katıldığı kortej oldukça uzundu.

Kraliçe, Palmer’in, normalde kıdemli memurların defnedildiği Westminister’deki Aziz Mary Undercroft Şapeli’ne deflenidilmesi için izin verdi.

 

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