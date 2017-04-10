Kahraman polis son yolculuğuna uğurlandı

Koleksiyon için aldığı tanktan külçe altın çıktı— 10 Nisan 2017
İngiltere’nin Helmdon Northamptonshire bölgesinde yaşayan Mead, geçtiğimiz aylarda bir arkadaşıyla birlikte T54/69 tipi Rus tankı satın aldı.
Kahraman polis memuru Keith Palmer, on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İngiliz Parlamentosuna yapılan saldırıda hayatını kaybeden polis memuru Keith Palmer, Southwark Katedralinde gerçekleşen merasim sonrası ebedi istirahatgahına defnedildi.
Palmer’in cenaze törenine İngiltere’nin hemen her yerinden gelen mesteklaşları katıldı. 5 binden fazla meşlektaşı kahraman polisin Westminster Sarayından başlayan yolculuğunda Southwark Katedralinde kadar yol kenarda saygı duruşunda bulundu.
Özel defin törenine hayatını kaybeden Palmer’ın eşi, kızı, annesi ve babasıyla kardeşleri de olmak üzere yaslı ailesinden 50 kişi katıldı.
Palmer’in tabutunu taşıyan aracın üstüne 5 yaşındaki kızı tarafından çiçeklerle “En iyi baba” yazıldı.
Atlı polislerin 9 siyah atla katıldığı kortej oldukça uzundu.
Kraliçe, Palmer’in, normalde kıdemli memurların defnedildiği Westminister’deki Aziz Mary Undercroft Şapeli’ne deflenidilmesi için izin verdi.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak