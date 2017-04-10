Koleksiyon için aldığı tanktan külçe altın çıktı

İngiltere‘nin Helmdon Northamptonshire bölgesinde yaşayan Mead, geçtiğimiz aylarda bir arkadaşıyla birlikte T54/69 tipi Rus tankı satın aldı. Tankı bakıma almak ve temizlemek için içerisinde detaylı bir araştırma yapan Mead, yakıt deposunun içerisinde 5 kilogram ağırlığında altın külçesi buldu.

2.5 MİLYON DOLARLIK ALTIN BULDU

Söz konusu tankın içerisinde kullanılmamış mermiler bulunduğunun da altını çizen Mead, “Mermileri gördüğümde silah da bulacağım diye çok korkmuştum. Onun yerine altın külçesi buldum. Çok şaşırmıştım çünkü değeri 2.5 milyon dolardı. Hemen polisi aradım. Onlar da altını götürdüler. Bana da bir makbuz verdiler” diye konuştu.

“ALTINI BANA VERMESELER DE SORUN DEĞİL”

Koleksiyonunda 150’den fazla askeri araç bulunduğunu kaydeden Mead, “Altını bana vermeseler de sorun değil. Muhteşem bir tankım var” dedi. Tankların kendisinin en büyük tutkusu olduğunun da altını çizen 55 yaşındaki adam, çocuklarını her gün okula tankla götürüp getiriyor. (VATAN)