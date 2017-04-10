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Manchester United’dan net sonuç

— 10 Nisan 2017

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında Manchester UnitedSunderland‘in konuğu oldu. Ligde son iki haftada West Bromwich ve Everton ile berabere kalan Mourinho‘nun öğrencileri, galibiyet hasretini sonlandırmak istedikleri mücadelede üstün bir görüntü sergiledi. Maçta gol perdesini 30. dakikada İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic açtı. Attığı golle takımını öne geçiren Ibrahimovic, böylece Premier Lig’de oynadığı son sekiz deplasman maçında dokuzuncu golünü kaydetmiş oldu. Kırmızı Şeytanlar bu golle devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan United, 46. dakikada Mkhitaryan ile farkı ikiye çıkardı. 89. dakikada bu kez Ibrahimovic asisti yaptı ve genç yıldız Marcus Reshford skoru 3-0’a getiren golü attı.

Bu sonuçla Manchester United puanını 57’ye yükseltti ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı. Sunderland ise 20 puanla ligin dibinden kurtulamadı. (SPORVADİSİ)

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