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Mourinho, Mesut Özil’in transferini istedi

— 10 Nisan 2017

Premier Lig ekibi Arsenal‘deki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil, gelecek sezon kadroda büyük bir yenilik yapmayı planlayan Fenerbahçe‘nin radarına girmişti. Başarılı orta saha oyuncusu için sezon sonunda teklif hazırlığında bulunan Kanarya’ya İngiltere‘den kötü haber geldi.

MANCHESTER UNITED TEKLİF HAZIRLIYOR

28 yaşındaki futbolcuya, bir diğer Ada devi Manchester United talip oldu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Kırmızı-Şeytanlar’ın menajeri Jose MourinhoReal Madrid‘te 2010-13 yıllarında birlikte çalıştığı tecrübeli 10 numaranın alınması için Manchester United Yönetimi’nden talepte bulundu. Başarılı menajerin bu isteğinin ardından United’ın harekete geçtiği ve teklif hazırlığında olduğu bildirildi. (FANATİK)

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