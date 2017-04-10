Mourinho, Mesut Özil’in transferini istedi

Coca Cola’nın plastik şişelerinin okyanuslara zararı “şok edici boyutlarda”— 10 Nisan 2017
İngiliz i gazetesi, Coca Cola’nın plastik şişelerinin okyanuslar üzerindeki etkisini inceledi.
Premier Lig ekibi Arsenal‘deki geleceği belirsizliğini koruyan Mesut Özil, gelecek sezon kadroda büyük bir yenilik yapmayı planlayan Fenerbahçe‘nin radarına girmişti. Başarılı orta saha oyuncusu için sezon sonunda teklif hazırlığında bulunan Kanarya’ya İngiltere‘den kötü haber geldi.
MANCHESTER UNITED TEKLİF HAZIRLIYOR
28 yaşındaki futbolcuya, bir diğer Ada devi Manchester United talip oldu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Kırmızı-Şeytanlar’ın menajeri Jose Mourinho, Real Madrid‘te 2010-13 yıllarında birlikte çalıştığı tecrübeli 10 numaranın alınması için Manchester United Yönetimi’nden talepte bulundu. Başarılı menajerin bu isteğinin ardından United’ın harekete geçtiği ve teklif hazırlığında olduğu bildirildi. (FANATİK)
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