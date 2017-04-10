THY uçağında havada doğum

Coca Cola’nın plastik şişelerinin okyanuslara zararı “şok edici boyutlarda”— 10 Nisan 2017
İngiliz i gazetesi, Coca Cola’nın plastik şişelerinin okyanuslar üzerindeki etkisini inceledi.
Türk Hava Yolları’nın dün TK538 sefer sayılı Konakri(Gine)-Ouagadougou(Burkina Faso)- İstanbul uçağında hamile yolcu doğum yaptı.
Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi uçak havalandıktan bir saat sonra Mali üzerinde doğum sancıları tuttu.
Bunun üzerine yolcuya müdahale eden kabin memurları, doğumun başlaması üzerine hemen hazırlıklara başladı. “Denizli” adlı Boeing 737-900 tipi uçakta kabin ekipleri,bir kız bebek dünyaya getirdi.
Uçak Burkina Faso’ya iniş yaparken sağlık ekipleri tarafından karşılanan ve hastaneye kaldırılan yolcunun ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Uçuş ekibi 13 bin metre yükseklikte doğan ve sağlıklı olduğu öğrenilen bebekle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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