Times: Ücretsiz otobüslere rağmen Erdoğan’ın mitingine katılım düşük

Sosyal medya, çocukların mutluluğunu azaltıyor— 10 Nisan 2017
Facebook, Instagram, Snapchat gibi sosyal medya siteleri ve uygulamalarında günde bir saat geçiren çocukların mutsuzluğu artıyor.
İngiliz The Times gazetesi, Türkiye’deki referandum öncesi atmosferle ilgili bir haber yayınladı.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin referandumun eşit koşullar altında gerçekleşmediği ve kamu kaynakları evet kampanyası için kullanılırken hayır kampanyalarının engellerle karşılaştığını belirten raporuna yer veren haberde haftasonu İstanbul’da düzenlenen evet mitingi de anlatıldı.
Hannah Lucinda Smith imzalı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binalı Yıldırım’ın katıldığı mitinge devlet medyasının iki milyon kişi iddiasına rağmen yüz bine yakın kişinin geldiği, katılımın ücretsiz otobüslere rağmen düşük olduğu aktarıldı.
Haberde Erdoğan’ın konuşması sürerken insanların miting alanını terk etmeye başladığı yer aldı.
BAY YILDIRIM ÇOK İLGİNÇ BİR KONUMDA
Binali Yıldırım için ise şu ifadeler kullanıldı:
“Bay Yıldırım çok ilginç bir konumda. Makamının iptal edilmesi için var gücüyle çalışıyor.
“Eğer referandumda değişiklik teklifi kabul edilirse başbakanlık makamı kaldırılacak.
“Erdoğan cumhurbaşkanı olduktan sonra başbakanların ülkedeki etkisi azaldı.
“Türkiye’nin anayasasına göre cumhurbaşkanları tarafsız olmak zorunda. Fakat Erdoğan bu kuralı hep çiğnedi, AKP’nin kampanyalarına liderlik etti.
“Mitingde de Erdoğan’ın adını taşıyan bandanalar takan çok sayıda kişi vardı. Fakat Binali Yıldırım yazan bir ürün görmek mümkün değildi.” (BBCTÜRKÇE)
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