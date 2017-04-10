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Ware FC 1-0 kazandı

— 10 Nisan 2017

Ryman League Division One North grubunda küme düşme hattında bulunan Ware FC, sahasında Great Wakering Rovers’a 1-0 galip gelerek son üç haftaya umutlu bakmaya başladı.

62 biletli seyirci önünde oynanan maçı 23’üncü dakika golüyle kazanan Ware FC, 43 maçta 45 puanla 22’inci sırada kalmaya devam etti.

Ware FC’nin gelecek haftaki maçları şöyle:

15 Nisan Cumartesi

15.00 Wroxham-Ware FC

17 Nisan Pazartesi

15.00 Ware FC-Cheshunt

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