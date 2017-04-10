Ware FC 1-0 kazandı

Coca Cola’nın plastik şişelerinin okyanuslara zararı “şok edici boyutlarda”— 10 Nisan 2017
İngiliz i gazetesi, Coca Cola’nın plastik şişelerinin okyanuslar üzerindeki etkisini inceledi.
Ryman League Division One North grubunda küme düşme hattında bulunan Ware FC, sahasında Great Wakering Rovers’a 1-0 galip gelerek son üç haftaya umutlu bakmaya başladı.
62 biletli seyirci önünde oynanan maçı 23’üncü dakika golüyle kazanan Ware FC, 43 maçta 45 puanla 22’inci sırada kalmaya devam etti.
Ware FC’nin gelecek haftaki maçları şöyle:
15 Nisan Cumartesi
15.00 Wroxham-Ware FC
17 Nisan Pazartesi
15.00 Ware FC-Cheshunt
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