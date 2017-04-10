Yarım asırdır hamburgerci

WALTHAMSTOW’UN en lezzetli hamburger ve chips’leri yaklaşık 50 yıldır The Hamburger Grill’de…

Walthamstow High Street Market’te 47 yıldır Zeki Ahmet yönetiminde, leziz hamburger ve chips merkezi olan The Hamburger Grill, ilk günkü anlayışından taviz vermeden faaliyetini sürdürüyor.

WALTHAMSTOW’UN SEMBOLLERİNDEN

Kıbrıs kökenli Zeki Ahmet, 16 yaşında geldiği Londra’da, 1970 yılından bu yana aynı dükkanı işletiyor. Walthamstow High Street Market’in sembol isimlerinden Ahmet, 75 yaşında olmasına rağmen hala ilk günkü hizmet anlayışıyla faaliyetine devam ediyor.

Müşterilerine kendi elleriyle en leziz hamburger ve chips’leri yapan, demleme çay ve kahvesi de büyük beğeni alan Zeki Ahmet, hayatı boyunca başka bir iş yapmayı düşünmediğini söylüyor. Walthamstow’un o meşhur açık çarşısında alışveriş yapanların uğrak mekanı olan The Hamburger Grill’i gücü yettiğince çalıştırmaya devam edeceğini belirten Zeki Ahmet, Sparks markalı hamburgerlerini taze soğanla pişiriyor ve haliyle ortaya daha leziz bir burger çıkıyor.

MUTLAKA ZİYARET EDİN

Siz de The Hamburger Grill’in efsane lezzetlerinden tatmak istiyorsanız, Zeki Ahmet’e 020 8509 0110 numaralı telefondan ulaşabilir veya 201 High Street, Walthamstow, London, E17 7PH adresini ziyaret edebilirsiniz.

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