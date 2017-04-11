Alexandra Palace’ın doğu kanadını kurtarmak için büyük proje başlatıldı

Alexandra Palace’ın doğu kanadını restore etmek için milyon pound’luk büyük proje başladı. 26.7 milyon pound’luk büyük renovasyon sürecinde Alexandra Palace’ın doğu kanadı hem güçlendirilicek hem de yeniden yaratılacak.

İlk yapıldığı 1875 senesinden beri iki kez yangın sonucu büyük hasarlar almış doğu kanadının restorasyon sürecinin 2018’de bitmesi planlanırken, 80 senedir işlevsiz olan Viktoryen tiyatro salonu, restorasyonu bitince tiyatrolar, konserler ve sahne performanslarını ağırlayabilecek hale gelecek.

Performans salonunun yanı sıra doğu kanadında aynı zamanda sergiler için tasarlanan ayrı bir bölüm de olacak. Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Alexandra Palace’ın mimari bir hazine olmasının yanı sıra, sahip olduğu tarihi ile de anlattığı hikaye bambaşka.

“Restorasyon süreci Alexandra Palace’ın ileriye dönük hikayesinin büyük bir parçası olacak ve başkentimiz Londra’nın sanat ve kültürel hayatına yeni bir nefes getirecek.”

Alexandra Park and Palace Charitable Trust Derneği başkanı Joanna Christophides ise “Onyıllardır ilk kez Alexandra Palace’ın heyecan verici geleceğinin başladığını ve artık terk edilmiş bir mimari eser olmaktan çıkışının başladığını mutlulukla belirtebilirim” dedi.