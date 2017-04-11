Londra Gazete
Son haberler
10 Nisan 2017 - Belediye Başkanı Özbek’ten kanser hastalarına yardım
10 Nisan 2017 - İsrafil Erbil’den gözaltı açıklaması
10 Nisan 2017 - Kahraman polis son yolculuğuna uğurlandı
10 Nisan 2017 - “Brexit sürecinin ciddi etkileri olacak”
9 Nisan 2017 - Britanya’da yaklaşık 36 bin oy kullanıldı
Home / İngiltere ve Londra / Asyalı kadından ırkçılara meydan okuma

Asyalı kadından ırkçılara meydan okuma

— 11 Nisan 2017

İngiltere’nin Birmingham kentinde Asyalı bir kadının ırkçı bir gruba meydan okuduğu anların görüntüleri sosyal medyada dalga dalga yayıldı. Dünya medyasında geniş yer bulan Asyalı genç kadının attığı bakış, günün en çok konuşulan fotoğrafı oldu. Birmingham şehrinde ırkçı grup İngiliz Savunma Birliği’nin düzenlediği eylem sırasında genç kadın hafif bir gülümsemeyle ırkçıların karşısında durdu.

Saffiyah Khan isimli Asya kökenli genç kadın daha sonra BBC’ye verdiği röportajda başörtülü Müslüman bir kadının etrafının 25 erkek tarafından sarılmış olduğunu ve ona yardıma gittiğini nlattı.

Saffiyah Khan

Khan “Benim kentimde insanlara kabadayılık yapılmasından hoşlanmıyorum” dedi. Khan, ayrıca, fotoğrafın ilgi çekmesine de şaşırdığını ifade etti.

Televizyon sunucusu Piers Morgan, “haftanın fotoğrafı” ilan ettiği kare için “Öfkeli ırkçıya Asyalı kadından neşeli ve  küçümseyen bakış” yorumunda bulundu.(MYNET.COM)

Haber Okunma Sayısı: 45
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

06 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 840

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close