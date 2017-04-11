Asyalı kadından ırkçılara meydan okuma— 11 Nisan 2017
İngiltere’nin Birmingham kentinde Asyalı bir kadının ırkçı bir gruba meydan okuduğu anların görüntüleri sosyal medyada dalga dalga yayıldı
İngiltere’nin Birmingham kentinde Asyalı bir kadının ırkçı bir gruba meydan okuduğu anların görüntüleri sosyal medyada dalga dalga yayıldı. Dünya medyasında geniş yer bulan Asyalı genç kadının attığı bakış, günün en çok konuşulan fotoğrafı oldu. Birmingham şehrinde ırkçı grup İngiliz Savunma Birliği’nin düzenlediği eylem sırasında genç kadın hafif bir gülümsemeyle ırkçıların karşısında durdu.
Saffiyah Khan isimli Asya kökenli genç kadın daha sonra BBC’ye verdiği röportajda başörtülü Müslüman bir kadının etrafının 25 erkek tarafından sarılmış olduğunu ve ona yardıma gittiğini nlattı.
Khan “Benim kentimde insanlara kabadayılık yapılmasından hoşlanmıyorum” dedi. Khan, ayrıca, fotoğrafın ilgi çekmesine de şaşırdığını ifade etti.
Televizyon sunucusu Piers Morgan, “haftanın fotoğrafı” ilan ettiği kare için “Öfkeli ırkçıya Asyalı kadından neşeli ve küçümseyen bakış” yorumunda bulundu.(MYNET.COM)
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