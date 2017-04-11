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Brexit AB’nin kredi notlarını vurabilir

— 11 Nisan 2017

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, İngiltere’nin mevcut finansal yükümlülüklerini yerine getirmeden AB’den ayrılmasına yol açacak çekişmeli bir Brexit sürecinin Avrupa Birliği’nin AA olan kredi notu üzerinde baskı yaratabileceğini bildirdi.

Avrupa Birliği’nin İngiltere’nin ayrılmadan önce yerine getirmesi gereken finansal yükümlülükler konusunda 60 milyar euroya ulaşabilecek bir fatura çıkarabileceği ifade ediliyor.

S&P yaptığı değerlendirmede, “Eğer İngiltere çıkacak faturayı ödemez ise AB’nin kredi notu sıkıntı çekebilir. Negatif bir senaryoda AB’nin AA-Durağan/A-1+ olan kredi notları baskı altına girebilir. Çünkü bizim kredi notumuz, İngiltere’nin AB’ye karşı finansal yükümlülüklerini
yerine getireceği beklentimize dayanıyor” ifadelerine yer verdi. (DÜNYA.COM)

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