Doğan Accountancy müşteri portföyünü hızla genişletiyor

Robotlar şimdi de tiyatroda oyuncu oldu— 11 Nisan 2017
İngiltere’de sahnelenen Spillikin oyununda Alzheimer hastası bir kadının erkek arkadaşı rolünü bir robot oynuyor.
ÖZGÜR Doğan yönetiminde yaklaşık beş aydır Finchley bölgesinde faaliyet gösteren Doğan Accountancy, Doğu Avrupalılar ve İngilizler başta olmak üzere Türkçe konuşan toplumlara farklı muhasebe konularında başarılı bir hizmet veriyor.
Kurumlar Vergisi, Şahsi Vergi, KDV İadesi, Maaş Bordrosu, Defter Tutma, Yıl Sonu Hesapları, Şirket Kuruluşu, İş Planları, Uyumluluk Servisleri, İşlem Görmeyen Şirket Hesapları, Banka ve Finans Şirketleri Kredilendirmeleri konularında profesyonel hizmet alabileceğiniz Doğan Accountancy, Association Of Accounting Technicians – AAT tarafından ruhsatlı, resmi yetkili bir muhasebe ofisi.
MUHASEBENİN TÜM ALANLARINA HAKİM
Muhasebe sektöründe edindiği beş yıllık bilgi birikimi ve tecrübeyi artık kendi müşterileri için kullanan Özgür Doğan, ‘Vergilendirme- Taxation’ alanında uzman bir isim. Muhasebenin tüm alanlarına hakim olduğunu ifade eden Doğan, beş aydır gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların neticesinde müşteri portföyünün arttığını ifade etti.
“VERGİ ÖDEMENİZİ SON GÜNE BIRAKMAYIN”
Nisan ayında yeni vergi yılının başladığını, dolayısıyla serbest çalışanların (self employed) 2016-2017 dönemine ait vergilerini ödemek için, son tarih olan 31 Ocak 2017’yi beklememeleri gerektiğini anlatan Özgür Doğan, vergi mevzuatındaki tüm değişiklikleri müşterilerine ileterek gerekli planlamaları yaptıklarını da vurguladı.
707 High Road, Finchley, London, N12 0BT adresinde yer alan Doğan Accountancy’e 079 3057 3273 numaralı telefondan veya info@doganaccountancy.com e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.
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