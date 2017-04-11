Dortmund otobüsüne saldırı, maç ertelendi

İngiltere’de enflasyon yüzde 2,3 seviyesini korudu— 11 Nisan 2017
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), beklentilerle uyumlu şekilde geçen ay yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.
Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Monaco ile karşılacak olan Borussia Dortmund’un stada hareketi esnasında patlama oldu. İlk belirlemelere göre Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralandı.
Almanya‘da Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund takım otobüsünün yakınında patlama meydana geldi.
Maç için yola çıkan Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün yakınında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.
Borussia Dortmund Kulübü’nden yapılan açıklamada “Oyuncular güvende. Statta herhangi bir tehlike bulunmuyor. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz” denildi.
Patlamada Dortmundlu oyuncu Marc Bartra’nın yaralandı.
BORUSSIA DORTMUND-MONACO KARŞILAŞMASI ERTELENDİ
Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde oynanacak Borussia Dortmund – Monaco maçı patlama nedeniyle yarına ertelendi. (NTVSPOR)
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