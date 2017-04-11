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Home / Spor / Dortmund otobüsüne saldırı, maç ertelendi

Dortmund otobüsüne saldırı, maç ertelendi

— 11 Nisan 2017

Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Monaco ile karşılacak olan Borussia Dortmund’un stada hareketi esnasında patlama oldu. İlk belirlemelere göre Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralandı.

Almanya‘da Borussia Dortmund-Monaco maçı öncesi Dortmund takım otobüsünün yakınında patlama meydana geldi.

Maç için yola çıkan Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün yakınında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Borussia Dortmund Kulübü’nden yapılan açıklamada “Oyuncular güvende. Statta herhangi bir tehlike bulunmuyor. Gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz” denildi.

Patlamada Dortmundlu oyuncu Marc Bartra’nın yaralandı.

BORUSSIA DORTMUND-MONACO KARŞILAŞMASI ERTELENDİ

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde oynanacak Borussia Dortmund – Monaco maçı patlama nedeniyle yarına ertelendi. (NTVSPOR)

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