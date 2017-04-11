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Geleneksel ders saatleri gençlerin doğasına aykırı

— 11 Nisan 2017

 

İngiliz araştırmacılar, derslerin sabah erken saatlerde başlamasının gençlerin doğasına aykırı olduğunu ortaya koydu.
The Independent gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere‘deki “The Open University” adlı açık öğretim üniversitesi ve Nevada Üniversitesinden araştırmacılar derslerin 09.00’da başlamasının insan doğasına aykırı olduğunu bu nedenle de akademik performansta düşüşe yol açtığı sonucuna vardı.

Araştırma kapsamında 200 öğrencinin çalışma modellerini inceleyen uzmanlar, akademik performansın en iyi olduğu saatlerin 11.00 ile 21.30 arasında olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırmacılar, öğrencilerden en iyi performansın alınması için derslerin en erken saat 11.00’de başlaması gerektiğini savundu.
Çalışmaya göre, ergenlik döneminde başlayan biyolojik değişiklikler insanların doğal uyku döngüsünü 3 saat ileri atıyor, bu nedenle de gençler doğalarına aykırı olduğunu hissettikleri uyku düzeniyle mücadele etmek zorunda kalıyor.

İnsanın doğal uyku döngüsü ile eğitim kurumlarının saatlerinin uyuşmazlığının bireylerde önemli miktarda uyku eksikliğine yol açtığına işaret edilen çalışmada, “Uyku eksikliği, akademik performansın azalmasının yanı sıra obezite, depresyon ve madde bağımlılığı riskini de artırıyor.” ifadelerine yer verildi.
Open University’den Paul Kelley, “Öğrenciler, çalışma saatleri kişisel düzenleriyle uyuştuğunda ve en verimli olduklarını bildikleri saatlere denk geldiğinde daha başarılı oluyor.” dedi.

Kelley, erken kalkmak zorunda kalmanın öğrencilerin zihinsel sorunlarını artırdığını da sözlerine ekledi. (AA)

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