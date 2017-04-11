İngiltere’den Çin’e ilk yük treni yola çıktı

İngiltere’den Çin’e gidecek ilk yük treni dün sabah yola çıktı.

Viski, meşrubat, vitamin ve bebek bakımı ürünleri taşıyan 30 vagonlu trenin, yaklaşık 12 bin kilometrelik yolculuğu üç hafta sürecek. Stanford-le-Hope kentinden kalkan tren Manş Tüneli’ni aşarak Fransa’ya gidecek.

UÇAKTAN UCUZ, GEMİDEN HIZLI

Belçika, Almanya, Polonya, Belarus, Rusya ve Kazakistan’dan geçecek trenin yolculuğu Çin’in doğusundaki Yiwu kentinde son bulacak.

Treni işleten DP World London Gateway adlı şirket, demiryolu taşımacılığının uçakla nakliyattan ucuz, gemiyle nakliyattan daha hızlı olduğunu söylüyor.

İPEK YOLUNU HIZLANDIRMA PROJESİ

Yük treni seferi, Çin’in 2000 yıllık İpek Yolu’nu canlandırma amacı taşıyan “Bir Kuşak, Bir Yol” programının bir parçası. “Bir Kuşak”, İpek Yolu Ekonomik Kuşağını, “Yol” ise 21’nci Yüzyıl Deniz İpek Yolu’nu ifade ediyor.

DP World’ün Genel Müdürü Sultan Ahmed Bin Sulayem, bunun önemli bir “ticaret fırsatı” olduğunu söyledi. Çin’den İngiltere’ye ilk doğrudan yük treni seferi üç ay önce yapılmıştı. (BBCTÜRKÇE)