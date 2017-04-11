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Kazanan da, kaybeden de sevindi

— 11 Nisan 2017

Gaziantepspor son 90 dakikadan farklı galip ayrıldı.

Pymmes Park sahasında oynanan Birinci Küme maçında Gaziantepspor, Kafkas Gençlik’e 3-0 galip geldi.

İki takımın da kümede kalmak için sahaya çıktığı karşılaşmada Gaziantepspor kazandığı üç puanla hedefine ulaştı. Kafkas Gençlik de, Fenerbahçe’nin Trabzonspor önünde aldığı yenilgiyle ligde kalma sevincini yaşadı.

Karşılaşmaya ise Yelken kardeşler damgasını vurdu. İlk yarıyı ağabey Feyzullah’ın golüyle 1-0 önde tamamlayan Gaziantepspor, son bölümde Onur ve Feyzullah Yelken kardeşlerle iki gol daha kazandı ve sezonun son 90 dakikası 3-0 sonuçlandı.

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