Kazanan da, kaybeden de sevindi

İngiltere’de enflasyon yüzde 2,3 seviyesini korudu— 11 Nisan 2017
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), beklentilerle uyumlu şekilde geçen ay yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.
Pymmes Park sahasında oynanan Birinci Küme maçında Gaziantepspor, Kafkas Gençlik’e 3-0 galip geldi.
İki takımın da kümede kalmak için sahaya çıktığı karşılaşmada Gaziantepspor kazandığı üç puanla hedefine ulaştı. Kafkas Gençlik de, Fenerbahçe’nin Trabzonspor önünde aldığı yenilgiyle ligde kalma sevincini yaşadı.
Karşılaşmaya ise Yelken kardeşler damgasını vurdu. İlk yarıyı ağabey Feyzullah’ın golüyle 1-0 önde tamamlayan Gaziantepspor, son bölümde Onur ve Feyzullah Yelken kardeşlerle iki gol daha kazandı ve sezonun son 90 dakikası 3-0 sonuçlandı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak