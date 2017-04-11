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Koçgiri’den kupa zaferi: 3-2

— 11 Nisan 2017

Excellence Türk Ligi İkinci Küme’de ikinci olarak kuruluşunun ilk yılında Birinci Küme’ye yükselen, MOT-1 Stop İkinci Küme Federasyon Kupası’nda final oynama hakkı elde eden Koçgiri, Cudworth Taxi Federasyon Kupası’nda da yarı finale kaldı.

Geçtiğimiz Pazar günü sahası Hackney Marshes’ta Birinci Küme’de play-off grubuna kalan güçlü rakibi Esenler’e 120 dakikalık mücadele sonucu 3-2 galip gelerek eleyen Koçgiri, son dört takım arasına girmeyi başardı.

Son derece çekişmeli geçen maça çok iyi başlayan Koçgiri, Mustafa Bashkal ve Leon Usher’in golleriyle 2-0’lık avantaj yakaladı. Esenler devrenin son dakikasında Cem’le farkı bire indirdi. Karşılıklı ataklarla geçen maçın 89’uncu dakikasında Esenler, Junior’la skora eşitliği getirdi: 2-2.

30 dakikalık uzatma bölümünün ilk yarısında skor değişmedi. Son 15 dakikada daha hareketli görünen Koçgiri Claudio Abagnale’nin vuruşuyla skoru 3-2’ye taşıdı.

KUPADA SON YARI FİNALİST BU HAFTA BELLİ OLACAK

Cudworth Taxi Federasyon Kupası’nda son yarı finalist bu Pazar günü oynanacak. Birinci Küme temsilcisi Yeni Boğaziçi ile İkinci Küme’den Doğan Türk Birliği’ni karşı karşıya getirecek mücadele Pymmes Park sahasında saat 14.00’de başlayacak.

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