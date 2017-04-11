Monaco maçı öncesi patlama: Dortmundlu bir futbolcu yaralı

İngiltere’de enflasyon yüzde 2,3 seviyesini korudu— 11 Nisan 2017
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), beklentilerle uyumlu şekilde geçen ay yıllık bazda yüzde 2,3 arttı.
Dortmund takım otobüsü Monaco maçı için hareket ederken otobüs yakınında bir patlama gerçekleşti… Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Dortmund polisi: “Monaco maçı öncesinde bir patlama gerçekleşti. Detaylı bilgiler geldikçe paylaşılacak” dedi.
Patlamada otobüsün camlarının kırılması sonucunda Dortmundlu oyuncu Marc Bartra yaralandı. Maçın tatil edilebileceği söyleniyor… (HÜRRİYET)
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