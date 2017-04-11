Türkmenköy üç puanla kapattı: 6-3

Geleneksel ders saatleri gençlerin doğasına aykırı— 11 Nisan 2017
İngiliz araştırmacılar, derslerin sabah erken saatlerde başlamasının gençlerin doğasına aykırı olduğunu ortaya koydu.
Bol gollü geçen Birinci Küme’nin Pymmes Park’taki son puan mücadelesinde kazanan Türkmenköy oldu.
Ligde iddiaları olmayan iki takımdan Türkmenköy, ilk 45 dakikayı da 2-1 önde bitirdi. Maçın ilginç tarafı ise Türkmenköy’ün 90 dakika boyunca sahada kalecisi dahil 9 kişiyle mücadele etmesiydi.
Yeni Boğaziçi’nin de ideal kadrosundan yoksun çıktığı maçta Türkmenköy’ün gollerini hat-trick yapan Erol ile Akawasi (2) ve Tugay kaydetti. Yeni Boğaziçi ise Osman Bayram’la iki ve Shane ile bir gol buldu.
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