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Türkmenköy üç puanla kapattı: 6-3

— 11 Nisan 2017

Bol gollü geçen Birinci Küme’nin Pymmes Park’taki son puan mücadelesinde kazanan Türkmenköy oldu.

Ligde iddiaları olmayan iki takımdan Türkmenköy, ilk 45 dakikayı da 2-1 önde bitirdi. Maçın ilginç tarafı ise Türkmenköy’ün 90 dakika boyunca sahada kalecisi dahil 9 kişiyle mücadele etmesiydi.

Yeni Boğaziçi’nin de ideal kadrosundan yoksun çıktığı maçta Türkmenköy’ün gollerini hat-trick yapan Erol ile Akawasi (2) ve Tugay kaydetti. Yeni Boğaziçi ise Osman Bayram’la iki ve Shane ile bir gol buldu.

Erol, hat-trick yaptı.

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