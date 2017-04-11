Türkmenköy üç puanla kapattı: 6-3

Bol gollü geçen Birinci Küme’nin Pymmes Park’taki son puan mücadelesinde kazanan Türkmenköy oldu.

Ligde iddiaları olmayan iki takımdan Türkmenköy, ilk 45 dakikayı da 2-1 önde bitirdi. Maçın ilginç tarafı ise Türkmenköy’ün 90 dakika boyunca sahada kalecisi dahil 9 kişiyle mücadele etmesiydi.

Yeni Boğaziçi’nin de ideal kadrosundan yoksun çıktığı maçta Türkmenköy’ün gollerini hat-trick yapan Erol ile Akawasi (2) ve Tugay kaydetti. Yeni Boğaziçi ise Osman Bayram’la iki ve Shane ile bir gol buldu.