Birinci Küme’de play-off sıralaması belli oldu

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de ilk etap maçları tamamladı. Bu etabı Yalova lider, Trabzonspor ikinci, Esenler üçüncü ve Dumlupınar dördüncü sırada bitirdi.

Şimdi gözler bu yıl ikinci kez yapılacak play-off maçlarına çevrildi. Play-off maçları 30 Nisan Pazar, 4 Mayıs Perşembe ve 7 Mayıs Pazar günleri tek devreli lig usulü ile oynanacak. Bu etaba Yalova (4) Trabzonspor (3), Esenler (2) ve Dumlupınar (1) puanla başlangıç yapacak.

New River Sports Centre’daki bu karşılaşmalar sonunda Birinci Küme’de 2016-17 sezonunun şampiyonu belli olacak.

Geçen yıl oynanan ilk play-off uygulamasında normal sezonu ikinci kapatan Trabzonspor, play-off’taki rakipleri Dumlupınar, Esenler ve Yeni Boğaziçi’ne galip gelerek şampiyon olmuştu. Ligde ilk etabı ise Dumlupınar lider kapatmıştı.

FENERBAHÇE’NİN KADERİ

Çetinkaya ve MTG’nin ligden çekilmeleri sonucu otomatikman küme düştüğü Birinci Küme’ye veda edecek üçüncü takımın olup olmayacağı ise play-out maçıyla ortaya çıkacak. Sezonu 10’uncu sırada kapatan Fenerbahçe, İkinci Küme’den Küçük Kaymaklı, Yeşilada ve Mehmetçik takımlarının katılımıyla eleme usulü oynanacak kader maçlarını oynayacak. Fenerbahçe kendisi için play-out, rakibi için play-off statüsü taşıyan yarı finalin ilk maçında İkinci Küme beşincisi Mehmetçik’le karşı karşıya gelecek.