Çocuklarını arabayla okula bırakanlara ceza

HACKNEY’DE çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan ailelere ceza yaptırımı geliyor.

Londra’nın bazı bölgelerinde belediye onayıyla yürürlüğe geçilen yeni sistemde, çocuklarını özel araba ile okula bırakan aileler “hava kirliliğine teşvik” sebebiyle 130 poundluk cezaya çarptırılacaklar.

The Standard’ın habere göre, hava kirliliği ve tehlikeli trafik karışıklığına yol açan faktörlerden birinin de ailelerin çocuklarını okula özel araçlarıyla bırakması olduğu anlaşılması üzere, Londra’da bazı belediyeler duruma karşı önlem alma yoluna gittiler.

Şu an Hackney Belediyesi’nin öncülüğünde gündemde olan cezai yaptırımın, Londra genelinde uygulanması durumunda trafik saatlerini olumlu biçimde etkileyeceği ve araba kullanımından kaynaklı hava kirliliğini ciddi derecede azaltacağı ön görülüyor.

Hackney Belediyesi’nden Çevre Kabine üyesi Feryal Demirci, Standard’a yaptığı açıklamada Hackney’deki birçok çocuğun aileleri tarafından özel araçlarıyla okula bırakıldıklarını ve öğleden sonra alındıklarını belirtirken, bu durumun hem çocukların sağlığına hem de çevreye olumsuz etkileri olduğunu savunuyor.

AİLELER FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Ailelerin konu ile ilgili geri dönüşlerinin ise yarı yarıya olduğu gözlemleniyor. Tek çocuk annesi olan Tara Faley (24), çocuklarının okula bırakılma ve alınma saatlerinde doğan tehlikeli trafiğin yaya güvenliğini azalttığını düşündüğünü belirtti.

Psikiyatrist ve iki çocuk annesi olan Amina Rawat (44) ise, okulların bu konuyla ilgili daha farklı sonuç üretmesi gerektiğini savundu. Rawat açıklamasında “Mutlaka daha farklı bir yol olmalı – söz konusu ceza yaptırımı buradaki aileler için çok fazla.”

UYGULAMA HAZİRANDA BAŞLIYOR

Yapılan bir başka açıklamadaysa 14 gün içinde ödendiği takdirde 130 poundluk cezanın 65 pounda düşeceği de belirtildi. Cezai yaptırımların ilk yürürlüğe gireceği tarihse Haziran 2017’de St John the Baptist çevresindeki Crondall Street olduğu açıklandı.

TÜM LONDRA’DA GEÇERLİ OLACAK

Yürürlüğe giren cezaların yaz sonuna kadar North ve South Circular bölgelerinde de geçerli olması beklenirken, birçok Londra belediyesinin konu ile ilgili toplantılar yaptığı ve kısa sürede cezaların yaygınlaşacağı bekleniyor.