Daily Mail, Trump’ın eşine tazminat ödeyecek— 12 Nisan 2017
ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, geçmişte “eskort” olarak çalıştığına dair haber yapan İngiliz Daily Mail gazetesi aleyhine açtığı davayı kazandı.
ABD Devlet Başkanı Donald Trump‘ın eşi Melania Trump, geçmişte “eskort” olarak çalıştığına dair haber yapan İngiliz Daily Mail gazetesi aleyhine açtığı davayı kazandı.
Daily Mail’den yapılan açıklamada, Trump’ın modellik kariyerine ilişkin haberle ilgili dava çerçevesinde ABD‘nin “First Lady”sine tazminat ödeneceği bildirildi.
Gazete ayrıca 20 Ağustos 2016 tarihli haberine ilişkin bir özür mektubu da yayımlayarak, Trump hakkındaki iddiaların doğru olmadığının ve bu iddiaları geri çektiğini kaydetti.
Tazminatın ne kadar olacağı belirtilmezken, İngiliz basını toplam miktarın 3 milyon dolara yaklaşacağını yazdı.
İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden Daily Mail, geçen yıl ABD başkanlık seçimine ilişkin yürütülen kampanya sırasında yayınladığı haberde, 1990’lı yıllarda Melania Trump’ın modellik değil, “elitlere eskortluk” yaptığını öne sürmüştü.
Melania Trump’ın avukatları da söz konusu haberin “First Lady”nin “dünyanın en çok fotoğraflanan kadını” olduğu bir dönemde moda, mücevher ve kozmetik markalarından kazanç elde etme şansını yok ettiği gerekçesiyle gazeteye 150 milyon dolarlık dava açmıştı.(AA)
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