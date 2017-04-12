Terör kurbanı İngiliz müzik direktörü için kampanya— 12 Nisan 2017
Stockholm’da bir alışveriş merkezinde hayatlarını kaybeden dört kişiden biri olan 41 yaşındaki İngiliz Chris Bevington’un ailesi için yardım kampanyası başlatıldı.
İngiliz The Guardian gazetesi, bugün dünya haberleri sayfasının manşetinde Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi yargılamaları ve yaklaşan referandumla ilgili geniş bir haber yayınladı.
“Darbe yargılamaları Türklerin siyasi tercihlerini gösteriyor” başlıklı haberde 15 Temmuz’dan bugüne kadar yaşananlara yer verildi.
Kareem Shaheen imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:
“Türkiye referanduma hazırlanırken bir yandan da savcılar geçen yılki darbe girişimi yargılamalarına hazırlanıyor.
“Gülen’e yakın medya kuruluşlarından bir gazeteci, 15 Temmuz’da olanların Türkiye’yi dönüştürdüğünü, toplumun önemli bir kesiminin şeytanlaştırıldığını, işlerinden, özgürlüklerinden ve hayatlarından edildiklerini anlatıyor.
YARGILAMA SİYASET SAHNESİNİ DÖNÜŞTÜRECEK
“Darbe yargılamaları, AKP’nin ilk 10 yılında ittifak kurduğu Gülen ile Erdoğan arasındaki ayrılığın etkisini hâlâ hisseden Türk siyasi sahnesini dönüştürecek.
“Darbenin kilit zanlıları Gülen ile bir bağları olmadığını söyledi.
“Gülencilere karşı yıllarca mücadele etmiş ve buna rağmen görevinden uzaklaştırılan solcu bir profesör, yaşananlara ‘sivil ölüm’ diyor: ‘Hukukun üstünlüğü kalmadı. Artık masumluğunuz kanıtlanana kadar suçlu kabul ediliyorsunuz. Benim bildiğim Türkiye böyle bir ülke değildi. Bu tanıyamadığım ve her gün daha da kötüye giden yeni bir Türkiye. Demokratik haklarımızı kaybediyoruz. Keyfi gözaltılar sıradanlaştı’.” (BBC TÜRKÇE)
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