Londra Gazete
Son haberler
12 Nisan 2017 - Kıbrıs Evi’nde canlı müzik eşliğinde yemek
10 Nisan 2017 - Belediye Başkanı Özbek’ten kanser hastalarına yardım
10 Nisan 2017 - İsrafil Erbil’den gözaltı açıklaması
10 Nisan 2017 - “Brexit sürecinin ciddi etkileri olacak”
9 Nisan 2017 - Britanya’da yaklaşık 36 bin oy kullanıldı
Home / Türkiye / Darbe yargılamaları Türklerin siyasi tercihlerini gösteriyor

Darbe yargılamaları Türklerin siyasi tercihlerini gösteriyor

— 12 Nisan 2017

İngiliz The Guardian gazetesi, bugün dünya haberleri sayfasının manşetinde Türkiye’deki 15 Temmuz darbe girişimi yargılamaları ve yaklaşan referandumla ilgili geniş bir haber yayınladı.

“Darbe yargılamaları Türklerin siyasi tercihlerini gösteriyor” başlıklı haberde 15 Temmuz’dan bugüne kadar yaşananlara yer verildi.

Kareem Shaheen imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye referanduma hazırlanırken bir yandan da savcılar geçen yılki darbe girişimi yargılamalarına hazırlanıyor.

“Gülen’e yakın medya kuruluşlarından bir gazeteci, 15 Temmuz’da olanların Türkiye’yi dönüştürdüğünü, toplumun önemli bir kesiminin şeytanlaştırıldığını, işlerinden, özgürlüklerinden ve hayatlarından edildiklerini anlatıyor.

YARGILAMA SİYASET SAHNESİNİ DÖNÜŞTÜRECEK

“Darbe yargılamaları, AKP’nin ilk 10 yılında ittifak kurduğu Gülen ile Erdoğan arasındaki ayrılığın etkisini hâlâ hisseden Türk siyasi sahnesini dönüştürecek.

“Darbenin kilit zanlıları Gülen ile bir bağları olmadığını söyledi.

“Gülencilere karşı yıllarca mücadele etmiş ve buna rağmen görevinden uzaklaştırılan solcu bir profesör, yaşananlara ‘sivil ölüm’ diyor: ‘Hukukun üstünlüğü kalmadı. Artık masumluğunuz kanıtlanana kadar suçlu kabul ediliyorsunuz. Benim bildiğim Türkiye böyle bir ülke değildi. Bu tanıyamadığım ve her gün daha da kötüye giden yeni bir Türkiye. Demokratik haklarımızı kaybediyoruz. Keyfi gözaltılar sıradanlaştı’.” (BBC TÜRKÇE)

Haber Okunma Sayısı: 63
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

06 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 840

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close