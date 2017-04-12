Fil severken çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı
— 12 Nisan 2017
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İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in hayvanat bahçesinde bir fili hortumundan severken çekilen fotoğrafı sosyal medyada günün konusu oldu.
İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth, Whipsnade Hayvanat Bahçesi’nde filleri ziyaret etti. Bir filin hortumuyla oynayıp fili muzla besledi. Kraliçenin fotorafı sosyal medyada hızla yayıldı.
Kraliçe, Whipsnade Hayvanat Bahçesi’nde fillerin durumunun düzeltilmesi için bir bakım merkezi kurdurdu. Bakım merkezine kraliçe şimdiye kadar tam 2 milyon sterlin bağışta bulundu. (HABERLER.COM)
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