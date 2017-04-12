“Güçlü bir Erdoğan’a ihtiyaç var”

İngiltere’de yayınlanan The Times’ın yazarı Roger Boyes, gazetenin Çarşamba günkü sayısında yayınlanan makalede referandumdan ‘Evet’ sonucu çıkmasının Orta Doğu için de olumlu bir gelişme olacağını yazdı.

“Orta Doğu’nun daha güçlü bir Erdoğan’a ihtiyacı var” başlıklı makalesinde referandumdan ‘Evet’ sonucu çıkmasının kazanmasının Türkiye’deki muhalifleri üzeceğini ama Orta Doğu için iyi olacağını öne sürdü.

Boyes’e göre, Batı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la iyi ilişkiler kurması gerekiyor ve bunun yolu da ‘Suriyeli Kürtleri yüzüstü bırakmaktan’ geçiyor.

“Türkiye’nin kabadayı sultanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında daha fazla endişelenmeli miyiz?” sorusuyla başlayan yazıda muhaliflerin, referandumdan ‘Evet’ çıkması durumunda Erdoğan’ın yetkilerini istismar edeceğini ve medyaya yönelik baskıları artıracağını, ‘Hayır’ çıkması durumunda da olağanüstü hâli sonsuza kadar uzatacağını söylediğini aktardı.

The Times gazetesinin eski Berlin muhabiri olan Boyes, şu anda gazetenin Diplomatik Editörlüğü görevini yürütüyor. 35 yıl boyunca Avrupa’da önemli merkezlerde muhabirlik yapan Boyes, önde gelen bir Doğu Avrupa uzmanı olarak da biliniyor.

Boyes yazısında şu görüşlere yer verdi:

“Buna rağmen bugün Orta Doğu’nun ihtiyacı olan şeyin anayasal sınırları içinde hareket eden daha güçlü bir Erdoğan’dır.

“Erdoğan hiçbir zaman AB’nin veya Türkiye’nin şehirli liberallerinin seveceği türden bir demokrat olmayacak. Ama Singapur’u bir nesil içinde üçüncü dünyadan birinci dünyaya taşımayı başaran Lee Kuan Yew gibi bir otokrat olabilir.

“Erdoğan 1.0, Arap Baharı’nda ülkelere örnek gösterilen bir modelin lideriydi. Erdoğan 2.0 ise derin devlet korkusu ve Suriye’deki gelişmeler nedeniyle kimseye güvenmeyen bir otokrata dönüştü.

ERDOĞAN 3.0

“Türkiye’deki arkadaşlarım saflığımla dalga geçse de Pazar günkü referandumu kazanması durumunda Erdoğan 3.0’ı görebileceğimizi düşünüyorum.

“Esad rejiminin son yıllarında görevde olan ve sürekli arkasını kollamak zorunda olmayan güçlü bir Türk lideri, tam da ihtiyaç duyulan şey. Vladimir Putin’in Şam’daki gücü azalırken, Türkiye’nin bölgesel otoritesi yalnızca artabilir.

“Kendisine daha çok güvenen bir Türk lideri, içerdeki muhaliflerinin de yalnızca farklı düşündükleri için terörist olmadığını kabullenebilir.

“Eğer Batı, Erdoğan’ı rehabilite etmek istiyorsa hem Batı’nın hem de Rusya’nın askerliğini yapan Kürt militanlarla ilişkisi problemini çözmek zorunda.

“Suriyeli Kürtleri nazikçe yüzüstü bırakmamız lazım: Bağımsız bir Kürdistan kurmalarına izin verilmeyecek.” (BBC TÜRKÇE)