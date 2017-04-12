Kıbrıs Evi’nde canlı müzik eşliğinde yemek

Terör kurbanı İngiliz müzik direktörü için kampanya— 12 Nisan 2017
Stockholm’da bir alışveriş merkezinde hayatlarını kaybeden dört kişiden biri olan 41 yaşındaki İngiliz Chris Bevington’un ailesi için yardım kampanyası başlatıldı.
AÇILDIĞI günden bu yana büyük bir beğeni toplayan Kıbrıs Evi’ne ilgi her geçen hafta artmaya devam ediyor.
Londra’da Kıbrıslı Türk toplumunun önde gelen isimlerinin yakın çevresi ve aileleriyle birlikte katıldığı yemekli eğlence oldukça beğeni toplarken, Yusuf Mertcan’ın söylediği şarkılar dinleyenleri mest etti. Sizler de Kıbrıs Türk Toplum Merkezi bünyesinde yer alan Kıbrıs Evi’nde gerçekleştirilen etkinliklere ve özel gecelere rezervasyon yaptırmak istiyorsanız Yusuf Mertcan’ı 079 5656 9219, Yusuf Joe’yi ise 079 6036 2935 numaralı telefonlardan arayabilir veya 628-630 Green Lanes, Haringey, London N8 0SD adresine gidebilirsiniz.
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