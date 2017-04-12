Terör kurbanı İngiliz müzik direktörü için kampanya

Geçtiğimiz Cuma günü Özbek asıllı terörist Rakhmat Akilov’un, çaldığı bir bira kamyonunu İsveç’in başkenti Stockholm’da bir alışveriş merkezine sürmesi sonucu hayatlarını kaybeden dört kişiden biri olan 41 yaşındaki İngiliz Chris Bevington’un ailesi için yardım kampanyası başlatıldı.

Spotify adlı bir müzik firmasının direktörlüğünü yapan Chris Bevington’un genç ailesine hem destek vermek, hem de anılarını yaşatmak için arkadaşları (justgiving) adıyla bir fon oluşturdu.

Jez Felwick ve James Hunt, onun ailesi, arkadaşları ve müzikten oluşan güzel bir hayatı olduğunu belirterek, arkadaşları olarak kurdukları fonda 50 bin sterline ulaşmayı hedeflediklerini söyledi ve “Hiçbir para onu geri getirmese de ailesi için onun mirası olacaktır” dedi. Geçtiğimiz Salı günü açılan fonda ilk anda 4 bin 500 pound toplandı.

Stockholm’daki terör saldırısında Chris Bevington’un yanısıra bir Belçikalı, iki de İsveçli hayatını kaybetti.