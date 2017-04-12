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Trabzonspor, Fener’e acımadı: 3-0

— 12 Nisan 2017

Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de Trabzonspor, Fenerbahçe’yi farklı yendi.

Peter May Sports Centre’da rakibine konuk olan Trabzonspor, bu galibiyetle ilk etabı ikinci tamamladı ve play-off grubuna geçen yıl olduğu gibi umutlu başlama avantajı yakaladı.

Fenerbahçe ise üç puan için çıktığı zorlu son 90 dakikada beklediğini bulamadı. Sarı-Lacivertli ekip ligi 10.sırada kapatarak, kümede kalmak için play-out maçını beklemeye başladı.

Oyunun ilk yarısında zaman zaman Fenerbahçe güçlü rakibine tehlikeli anlar yaşattı. Ancak son 45 dakikada tempoyu eline alan Trabzonspor peşpeşe attığı gollerle farklı skora ulaştı. Bordo-Mavili takıma üç puan getiren golleri Nurhan, Ricky ve İsmet kazandırdı.

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