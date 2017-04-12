Trabzonspor, Fener’e acımadı: 3-0

Konut fiyatları Şubat’ta yüzde 5,8 arttı— 12 Nisan 2017
İngiltere’de konut fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 5,8 artış kaydetti.
Excellence Mortgage Türk Ligi Birinci Küme’de Trabzonspor, Fenerbahçe’yi farklı yendi.
Peter May Sports Centre’da rakibine konuk olan Trabzonspor, bu galibiyetle ilk etabı ikinci tamamladı ve play-off grubuna geçen yıl olduğu gibi umutlu başlama avantajı yakaladı.
Fenerbahçe ise üç puan için çıktığı zorlu son 90 dakikada beklediğini bulamadı. Sarı-Lacivertli ekip ligi 10.sırada kapatarak, kümede kalmak için play-out maçını beklemeye başladı.
Oyunun ilk yarısında zaman zaman Fenerbahçe güçlü rakibine tehlikeli anlar yaşattı. Ancak son 45 dakikada tempoyu eline alan Trabzonspor peşpeşe attığı gollerle farklı skora ulaştı. Bordo-Mavili takıma üç puan getiren golleri Nurhan, Ricky ve İsmet kazandırdı.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak