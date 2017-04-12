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Yalova, Dumlupınar’ı da geçti: 4-2

— 12 Nisan 2017

 

Birinci Küme ilk etabının son maçında lider Yalova, Dumlupınar’a da 4-2 galip geldi.

Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan karşılaşmada ev sahibi Dumlupınar üç puan alıp, play-off’a ikinci sırada katılmayı hedeflemişti. Ancak Yalova, rakibinin ilk dakikalardaki arzulu, gole yaklaşan ataklarını durdurup, Tashan ve George ile iki gol buldu ve devreyi 2-0 önde tamamladı.

Kamal’la fark üçe çıkarken, Dumlupınar David’le ilk golünü attı: 3-1. Tashan, takımına dördüncü golü kazandırdı. Dumlupınar, Kaan Borova ile ikinci sayıyı kaydetti: 4-2.

Yalova böylede ilk etabı 18 maçta sadece tek yenilgiyle lider olarak tamamladı.

Dumlupınar ise play-off maçlarına dördüncü sıradan katılma hakkını aldı.

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