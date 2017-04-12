Yalova, Dumlupınar’ı da geçti: 4-2

Terör kurbanı İngiliz müzik direktörü için kampanya— 12 Nisan 2017
Stockholm’da bir alışveriş merkezinde hayatlarını kaybeden dört kişiden biri olan 41 yaşındaki İngiliz Chris Bevington’un ailesi için yardım kampanyası başlatıldı.
Birinci Küme ilk etabının son maçında lider Yalova, Dumlupınar’a da 4-2 galip geldi.
Wadham Lodge Sports Ground’da oynanan karşılaşmada ev sahibi Dumlupınar üç puan alıp, play-off’a ikinci sırada katılmayı hedeflemişti. Ancak Yalova, rakibinin ilk dakikalardaki arzulu, gole yaklaşan ataklarını durdurup, Tashan ve George ile iki gol buldu ve devreyi 2-0 önde tamamladı.
Kamal’la fark üçe çıkarken, Dumlupınar David’le ilk golünü attı: 3-1. Tashan, takımına dördüncü golü kazandırdı. Dumlupınar, Kaan Borova ile ikinci sayıyı kaydetti: 4-2.
Yalova böylede ilk etabı 18 maçta sadece tek yenilgiyle lider olarak tamamladı.
Dumlupınar ise play-off maçlarına dördüncü sıradan katılma hakkını aldı.
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