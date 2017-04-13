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ADDP’den teröre karşı birlik çağrısı

— 13 Nisan 2017

 

“ATATÜRKÇÜ Düşünce Dünya Platformu (ADDP) dünyadaki tüm Atatürkçüleri ve din, dil, Irk ayrımı gözetmeksizin herkesi teröre karşı birlikte olmaya ve dayanışma içerisinde bulunmaya davet ediyoruz!”

ADDP yazılı bir açıklama yayınlayarak, artan terör saldırılarına karşı birlik çağrısı yaptı. Yapılan açıklamada öne çıkan kısımlar şöyle: “Hangi amaç ve hangi nedenle gerçekleştirilmiş olursa olsun terörü haklı çıkaracak hiçbir sebebi ve yaklaşımı kabul etmek olanaklı değildir. Son iki günde Stockholm’da, Dortmund’da ve Diyarbakır’da gerçekleştirilen terör saldırıları bir kez daha göstermiştir ki; terör ile etkin mücadele bir insanlık görevidir… Ülkemiz kuruluşundan başlayarak Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinde hayat bulan “Yurtta Barış, Cihanda Barış” ilkesi ile dünyayı barışçı duygularla kucaklamanın çabası içerisinde olmuş ve insanlığa yönelik her türlü şiddet ve zorbalığı reddetmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün ortaya koyduğu bu politikadan en ufak ödün vermemek ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bizler, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı ve büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda yürüyen ve dünyanın farklı ülkelerinde bulunan ADDP üyesi Atatürkçü dernekler olarak bir kez daha barışın tüm dünyada egemen olmasına yönelik inancımızı yineliyor ve her türlü terörü kınıyoruz.”

 

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