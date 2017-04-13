Haringey Belediyesi çalışanlarının maaşları dudak uçuklattı

BRİTANYA’DA bulunan ve vergi denetim çalışmalarıyla bilinen Taxpayer’s Allience, geçtiğimiz Salı yayınladığı bir bildiride Haringey Belediyesi’nin Londra’da en çok para kazanan dördüncü çalışan listesine sahip olduğu ortaya çıktı. En çok para kazanan belediye çalışanları listesinin ilk 10’unda birinci sırada Southwark dururken, son sırada Brent Belediyesi bulunuyor.

Yayınlanan bildiride Haringey Belediyesi’nden 31 üst düzey yöneticinin senede 100 bin pound veya daha fazlasını kazandığı belirtilirken, 9 yöneticininse senede 150 bin pounddan fazla kazandığı açıklandı.

Haringey Liberal Demokratlar grubunun basın ile paylaştığı haber bülteninde açıklama yapan Haringey Lib Dem Lideri olan Belediye Meclis Üyesi Gail Engert, yaptığı açıklamada gündeme düşen bu maaş rakamlarının boyutu dolayısıyla eleştirilecek tarafları olduğunu belirtti:

“Haringey sakinleri yaşamlarını kazanırken, birçok zorlukla başa çıkarken yılda yüzbinlerce pound kazanan üst düzey yöneticilerin bulunduğu bir belediyede eşitlik kavramının olduğunu düşünmüyorum. Özellikle son zamanlarda emekli ve ihtiyaç sahibi kişiler için servis imkanlarını kısıtlayan Haringey Belediyesi’nin, bütçe kısıtlılığını konu edip servisleri kesmeye hakkı yok.”

Haringey Liberal Demokratlar yaptığı açıklamada konu ile ilgili resmi görüşmeler başlatmayı planladıklarını da belirtti.