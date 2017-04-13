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İmalat sektöründe çalışanların yüzde 11’i AB vatandaşı

— 13 Nisan 2017

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede imalat sektöründe çalışanların yüzde 11’inin Avrupa Birliği’nden (AB) gelen göçmenler olduğunu açıkladı.

ONS’den yapılan açıklamada AB’den gelen çalışanların ülkedeki iş gücüne önemli katkıda bulundukları belirtildi.

AB’den gelen göçmenlerin donanımlı ve eğitimli oldukları vurgulanan açıklamada, göçmenlerin ortalama çalışma saatlerinden daha uzun süre çalışmayı kabul ettikleri belirtildi.

Ülkedeki toptan ve perakende satış ile konaklama ve restoran sektörlerinde çalışan her yedi kişiden birinin göçmen olduğu belirtilen açıklamada, finans sektöründe ise çalışanların yüzde 12’sini yabancıların oluşturduğu ve sektörde AB’den gelen 382 bin göçmenin çalıştığı vurgulandı.

ONS açıklamasında İngiltere’ye Bulgaristan ve Romanya’dan gelen göçmenlerin yüzde 61’inin haftada 40 saatin üzerinde çalıştığı, bu oranın İngiliz vatandaşlarında yüzde 32 seviyesinde olduğu kaydedildi. (AA)

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