Londra Gazete
Son haberler
13 Nisan 2017 - Referanduma katılım oranı yüzde 40
13 Nisan 2017 - ADDP’den teröre karşı birlik çağrısı
13 Nisan 2017 - Kavazoğlu ve Misiaulis Londra’da anıldı
12 Nisan 2017 - Türkiye: Karar zamanı
10 Nisan 2017 - Belediye Başkanı Özbek’ten kanser hastalarına yardım
Home / İngiltere ve Londra / Video / Kahraman yolcu bıçaklı saldırganı otobüste durdurdu (Video)

Kahraman yolcu bıçaklı saldırganı otobüste durdurdu (Video)

— 13 Nisan 2017


Geçtiğimiz Salı günü Stoke Newington’da bir otobüste yaşanan olay, kahraman bir yolcunun duruma müdahalesi sayesinde bir felaket olmaktan çıktı.

Öğle saatlerinde 149 no’lu otobüs ile yolculuk yapan bir yolcunun kendisine bıçak çıkartan saldırganı ustaca alt etmesinin saniye saniye diğer yolcular tarafından görüntülendiği video, internette tıklanma rekorları kırdı.

Kendisine yaralamak için bıçağıyla saldıran saldırganı duvara dayayarak etkisiz hale getiren adam, “Ben bir Afrika’lıyım, benim hayatımı benden alamazsın!” yakarışları ardından saldırgan otobüsten kaçarak uzaklaştı. Sosyal medyada düşüncelerini paylaşan yolculardan bazıları tedirginliklerini belirtirken, bir çoğu cesur yolcunun müdahalesi için müteşekkir oldu.

Metropolitan Polisi durumla ilgili gereken soruşturmaları başlattığını belirtirken, görgü tanıklarını polisi arayıp ifade vermeye davet etti.

 

Haber Okunma Sayısı: 84
Tagged with:
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

13 Nisan 2017 Perşembe
Sayı 841

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close