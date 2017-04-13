Kahraman yolcu bıçaklı saldırganı otobüste durdurdu (Video)— 13 Nisan 2017
Geçtiğimiz Salı günü Stoke Newington’da bir otobüste yaşanan olay, kahraman bir yolcunun duruma müdahalesi sayesinde bir felaket olmaktan çıktı. Öğle saatlerinde 149 no’lu otobüs ile yolculuk yapan bir yolcunun kendisine bıçak çıkartan saldırganı ustaca alt etmesinin saniye saniye diğer yolcular tarafından görüntülendiği video, internette tıklanma rekorları kırdı. Kendisine yaralamak için bıçağıyla saldıran saldırganı duvara dayayarak…
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