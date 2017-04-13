Kahraman yolcu bıçaklı saldırganı otobüste durdurdu (Video)



Geçtiğimiz Salı günü Stoke Newington’da bir otobüste yaşanan olay, kahraman bir yolcunun duruma müdahalesi sayesinde bir felaket olmaktan çıktı.

Öğle saatlerinde 149 no’lu otobüs ile yolculuk yapan bir yolcunun kendisine bıçak çıkartan saldırganı ustaca alt etmesinin saniye saniye diğer yolcular tarafından görüntülendiği video, internette tıklanma rekorları kırdı.

Kendisine yaralamak için bıçağıyla saldıran saldırganı duvara dayayarak etkisiz hale getiren adam, “Ben bir Afrika’lıyım, benim hayatımı benden alamazsın!” yakarışları ardından saldırgan otobüsten kaçarak uzaklaştı. Sosyal medyada düşüncelerini paylaşan yolculardan bazıları tedirginliklerini belirtirken, bir çoğu cesur yolcunun müdahalesi için müteşekkir oldu.

Metropolitan Polisi durumla ilgili gereken soruşturmaları başlattığını belirtirken, görgü tanıklarını polisi arayıp ifade vermeye davet etti.