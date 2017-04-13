Kavazoğlu ve Misiaulis Londra’da anıldı

AKEL Partisi üyeleri Derviş Ali Kavazoğlu ve Kostas Misaulis, ölümlerinin 52’nci yıldönümünde Londra’da yapılan etkinlikle anıldı.

Kıbrıslı Rum ve Türklerin birlik ve barış içinde yaşaması için hayatlarını feda eden Kavazoğlu ve Misaulis, öldürülmelerinin üzerinden yarım asır geçmesine rağmen unutulmadı. 11 Nisan 1965 tarihinde bir suikast sonucu öldürülen Kavazoğlu ve Misaulis için geçtiğimiz Perşembe akşamı yapılan ve Kıbrıs Toplum Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Kıbrıs adasının her iki tarafından birçok katılımcı büyük ilgi gösterdi.

“ADANIN KARDEŞLİĞİ ETKİNLİĞİN ESAS NOKTASI”

Toplantı açılışında bir slayt gösterisi ve konuşmasıyla katılımcılara seslenen AKEL Partisi Politik Büro üyesi Nikos Ioannou, günün anlam ve önemini belirtirken adanın iki bölümünde bulunan toplumların kardeşliğinin bu tip toplantılarda en önemli hususlardan biri olduğunu belirtti. Ali Kavazoğlu ve Kostas Misiaoulis’in bir fotoğrafını ele alarak konuşan Ioannu şunları söyledi:

“Bir fotoğraf bin kelimeye bedeldir derler – bir fotoğraf bir insanın tüm bir hayatını betimleyebilir. Bu fotoğrafta bir Rum ve Türk Kıbrıslının adamızın barışı ve refahı için olan birliği görülürken, bunun tarihimizde, ders kitaplarımızda nadiren bulunması, kuşaktan kuşağa aktarılırken eksiltilmesi acı verici bir durum. Bizler burada Kavazoğlu ve Misiaulis’in düşünce mirasını anarken aynı zamanda bu düşünceyi gelecek nesillerimize de aktarma güdüsü içindeyiz.”

Toplum tarafından sevilen araştırmacı yazar Yaşar İsmailoğlu ise, etkinliğe özel yazdığı şiiriyle katılımcılara duygusal anlar yaşattı. İsmailoğlu’nun şiirini takiben gecenin anlam ve önemi için özenle seçilen müzik dinletileri adanın hem Türk hem de Rumca klasiklerini katılımcılarla buluşturdu. Konser sonrası katılımcılar servis edilen ikramlarla sohbet etme şansı buldular.