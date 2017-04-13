Referanduma katılım oranı yüzde 40

Britanya’da devam eden Türkiye’nin Anayasa değişikliği referandumunda sandığa giden seçmen sayısı 36 binin civarında oldu.

Londra ve Edinburgh’da kurulan sandıklarda dört gün boyunca sabah 9’dan akşam 9’a kadar Anayasa değişikliği referandumu oylandı. Birleşik Krallık’ta 6 Nisan Perşembe sabahı saat 9’da başlayan oy kullanma işlemleri 9 Nisan Pazar akşamı saat 9’da sona erdi. Referandumun ilk gününde Londra’da 6 bin 914 seçmen, Edinburgh’daysa 319 seçmen oy kullandı. İkinci günde Londra’da 6 bin 720 seçmen, Edinburgh’daysa 255 seçmen; üçüncü günde Londra’da 9 bin 893 seçmen, Edinburgh’da 372 seçmen; dördüncü gündeyse Londra’da 10 bin 930 seçmen, Edinburgh’da 488 seçmen oy kullandı.

KATILIM ORANI %40

Yapılan sayımlara göre dört günde Londra’da 34 bin 457 seçmen, Edinburgh’daysa 1434 seçmen oy kullanmış oldu. Dört günün sonunda açıklanan sonuca göre Birleşik Krallık’ın tamamında 35 bin 891 seçmen oy kullandı. Britanya’da yaşayan Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşların sayısına göre referanduma katılım oranıysa %40 oranında gerçekleşti.

GÜMRÜKLERDE OY KULLANMAK MÜMKÜN

Birleşik Krallık’ta ve diğer ülkelerde sona eren oy kullanma günlerini kaçıran Yurtdışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı vatandaşlar gümrüklerde oy kullanmaya devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen ve açıklanan deniz, hava ve kara gümrüklerinde 27 Mart Pazartesi günü başlayan oy kullanma işlemleri 16 Nisan Pazar günü Türkiye’de oy kullanma süresi bitene kadar sürecek. 6-9 Nisan tarihleri arsında Londra veya Edinburgh’da oy kullanamayan vatandaşlar 16 Nisan’a kadar gümrüklerde oy kullanabilecek.

“ÜLKEMİZ ADINA GÜZEL SONUÇLANSIN”

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç de ilk günden oyunu kullanan vatandaşlardan biri oldu. Bilgiç oyunu kullandıktan sonra “Gerçekleştirdiğimiz referandumun ülkemiz adına güzel bir şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum. Sonuçların ülkemize güzellikler getirmesini diliyorum.” dedi.

BAŞKONSOLOSLUKTAN TEŞEKKÜR

“Anayasa Değişikliği halkoylamasını, Londra’da, 6-9 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirdik. Bu süre içinde; 6-7 Nisan günleri 30, 8-9 Nisan günleri ise 35 sandık günde 12 saat süreyle vatandaşlarımızın oylarını kullanabilmeleri için açık kaldı. Bizler için belki biraz yorucu, ama yerine getirmesi zevkli bir görevdi. Londra içinden veya dışından ve hatta zaman zaman oldukça uzak mesafelerden sandık başına gelip oylarını kullanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

AKP, CHP ve MHP Seçim komisyon üyeleri ise ortak mesaj vererek Türkiye için en uygun ve güzel sonucun çıkması temennisinde bulundular. CHP komisyonundan Sibel Alp “Seçimlerin barış içerisinde geçmesini ve Almanya’da yaşanan olaylar gibi sıkıntı yaşanmadan kardeşçe, barışçıl ve demokratik bir seçim gerçekleştirmek istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Ak Parti seçim komisyonu üyesi ve UETD UK Başkanı Turhan Özen ise yaptığı açıklamada partilerin birlikte yürüttüğü çalışmaya değindi. “Birkaç gündür uyumlu bir çalışma gerçekleştirerek pürüzsüz bir şekilde halkımızın en rahat şekilde oy kullanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Gördüğümüz kadarıyla halkımızın katılımı oldukça yüksek olacak.”

SONUÇLAR 16 NİSAN’DA

Birleşik Krallık’ta Londra ve Edinburgh’da kullanılan oylar Türkiye oylarıyla birlikte sayılacak. Dışişleri Bakanlığındaki özel odalarda bekletilen oylar, 16 Nisan akşamı tüm Türkiye’de oy kullanma işlemleri sona erip sayımlar başlayınca açılmaya başlanacak.