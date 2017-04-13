Skandallar Kraliçe’sinin seks kasedi varmış

İmalat sektöründe çalışanların yüzde 11’i AB vatandaşı— 13 Nisan 2017
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülkede imalat sektöründe çalışanların yüzde 11’inin Avrupa Birliği’nden (AB) gelen göçmenler olduğunu açıkladı.
Adı skandallarla anılan Amerikalı ünlü oyuncunun cinsel içerikli film kasetinin olduğu ve filmin 500 bin dolara satıldığı iddia edildi.
The O.C.’ adlı gençlik dizisindeki ‘Marissa Cooper’ karakteriyle ünlenen ABD’li oyuncu Mischa Barton‘ın başı dertten kurtulmuyor. ABD’li oyuncunun yer aldığı cinsel içerikli film kasedinin, 500 bin dolarlık bir fiyattan satışa sunulduğu iddia edildi.
HENÜZ AÇIKLAMA YAPMADI
Söz konusu kasette; koyu renk saçlı bir adamla cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen 31 yaşındaki aktris, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
BAHÇESİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞTİ
Barton, yaklaşık iki ay önce Batı Hollywood‘daki evinin arka bahçesindeki çitlerden sarkıp anlamsız şeyler söylerken komşusu tarafından görülmüştü. Dünyanın sonundan ve annesinin cadı olduğundan bahseden oyuncu, komşusunun haber vermesi üzerine evine gelen ambulans ve itfaiye ekipleri tarafından hastaneye götürülmüştü.
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