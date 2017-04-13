Times: Facebook çocuk pornosu yayınlıyor

İngiltere’de yayınlanan The Times gazetesi, bugün “Facebook çocuk pornosu yayınlıyor” manşetiyle çıktı.

Alexi Mostrous imzalı habere göre Facebook yalnızca çocuk pornosu değil terör içeriği de yayınlıyor ve bunların kaldırılmasına yönelik talepleri reddediyor.

Bu taleplerin reddedilmesi, İngiltere’de Facebook hakkında yasal işlem başlatılmasını gündeme getirebilir.

Facebook’a kaldırılması için şikayet edilen görüntüler arasında şiddet içeren pedofili çizimleri, bir çocuğa cinsel şiddet uygulanan bir video, IŞİD’in kafa kesme sahneleri ile Mısır ve Londra’daki saldırıları yücelten posterler bulunuyor.

Fakat Facebook bu şikayetlere “Bu paylaşımlar sitenin ‘topluluk standartlarını’ ihlal etmemiştir” diyerek yanıt veriyor.

Habere göre içeriği kaldırmak bir yana, Facebook algoritması bu paylaşımların yapıldığı bazı grupları üyelik için kullanıcılara öneriyor.

Times için içerikleri inceleyen tecrübeli bir avukat, bunların çoğunun İngiliz yasalarına aykırı olduğunu düşündüğünü söyledi.

NEDENİ ALGORITMALAR OLABİLİR

Gazete bu haberi yapmak için bir ay önce sahte bir aşırılıkçı hesap açtı. Kısa süre sonra Facebook, cihatçı ve çocuklara cinsel ilgi duyan kişilerin profillerini ve gruplarını önermeye başladı.

Times’a göre bu, Facebook’un ortak ilgi alanlarını anlayan ve ona göre önerilerde bulunan algoritmalarından kaynaklanıyor.

Times, 30’larında bir bilgi işlem çalışanı olarak yarattığı sahte hesapla yüzden fazla cihatçıyla arkadaş olup onların gruplarına girerken diğer yandan da çocukların pornografik görüntülerinin teşvik edildiği gruplara da dâhil oldu.

Times, buradaki görüntülerin şikayet edilmesine rağmen kaldırılmadığını, bazılarının da yalnızca Times’ın Facebook ile resmen iletişime geçmesinin ardından kaldırıldığını yazdı.

Gazeteye konuşan Facebook’un Küresel Operasyonlar Başkan Yardımcısı Justin Ofosky, “Bunu ortaya çıkardığı için Times’a teşekkür ediyoruz. Bütün bu görüntüleri kaldırdık ve özür diliyoruz. Daha iyisini başarabileceğimiz açık ve insanların haklı olarak Facebook’tan bekledikleri standartlara ulaşana kadar daha çok çalışacağız” ifadelerini kullandı. (BBC TÜRKÇE)