Erdoğan Baca ve Mustafa Dereci’nin öncülük ettiği Türk Veteran Ligi O45 Karması kuruldu.

Geçtiğimiz hafta sonu da Londra Türk Master takımı özel bir maç oynayan O45 Karması’na ilgi büyük oldu. Dostluk maçını Londra Türk Master takımı 5-2 kazandı. Karma’nın kurucularından Mustafa Dereci, 24 kişilik bir kadro oluşturulduğunu söyleyerek, bunu TTFF çatısı altında faaliyete geçirmek kararı aldıklarını söyledi.

Her ay en az bir maç yapmak istediklerini, gelecek yılarda da Türkiye ve Kıbrıs ziyaretlerinin planlandığını kaydeden Dereci, O35 Ligi’nden de katılım talebi geldiğini belirterek, “Ancak onların ligi çok daha kabalık. Onlar da O35 Karması’nı rahatlıkla kurabilecek potansiyele sahip” dedi.

Erdoğan Baca da, Karma’ya daha ilk haftadan talebin çok olmasının sevindirici olduğunu belirterek, O45 Karması’nın TTFF’nin faaliyetlerine de renk katacağını söyledi.

TTFF Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Gözde, konudan bilgi sahibi olduğunu, organizasyona olumlu baktığını belirtti. Gözde, “Ancak şu anda Yönetim Kurulu’nun bilgisine resmen gelmiş değil. Ama Yönetim Kurulu toplantısında görüşülecektir. Şu anda bir şey diyemem” dedi.